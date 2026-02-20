Украина на юге освободила 300 квадратных километров - Зеленский

$43.270.03
50.920.34
ukenru
19:44 • 2432 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
18:27 • 4314 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
16:35 • 9120 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 15323 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 18019 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 19227 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
20 февраля, 12:27 • 21789 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 38869 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 14539 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 20750 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.3м/с
75%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 29667 просмотра
Смелянский высмеял Гончаренко из-за заявления в НАБУ и приклеил его фото на туалетный ёршикPhoto20 февраля, 12:35 • 10441 просмотра
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны20 февраля, 13:28 • 13753 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 19926 просмотра
Верховный суд США признал незаконными глобальные пошлины Трампа15:31 • 7246 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 19936 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 29678 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 38869 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 61259 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 97330 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Крис Мартин
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Германия
Эстония
Реклама
УНН Lite
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20:02 • 868 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей19:21 • 2180 просмотра
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны20 февраля, 13:28 • 13760 просмотра
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИVideo20 февраля, 08:31 • 38221 просмотра
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС20 февраля, 06:37 • 40824 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Старлинк
FIFA (серия видеоигр)

Украина на юге освободила 300 квадратных километров - Зеленский

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об освобождении 300 квадратных километров территорий на юге. Он также отметил, что Киев использует ситуацию с отключением Starlink, но украинские войска столкнулись с перебоями.

Украина на юге освободила 300 квадратных километров - Зеленский

Украине на юге удалось освободить 300 квадратных километров территорий. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью AFP, передает УНН

Я не буду вдаваться в слишком много подробностей, но сегодня я могу поздравить нашу армию, прежде всего, все Силы обороны, потому что по состоянию на сегодня освобождено 300 квадратных километров 

- сказал Зеленский. 

В то же время Президент не уточнил, в течение какого периода это удалось сделать. 

Он добавил, что Киев пользуется ситуацией с отключением россиянам интернет-терминалов Starlink, однако украинские войска также столкнулись с перебоями из-за перебоев.

Есть проблемы, есть вызовы 

- добавил Зеленский. 

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США и Россия требуют от Украины оставить Донбасс для прекращения войны. Он отметил, что Украина не проиграет войну, но вопрос заключается в ее победе.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Кибератака
Военное положение
Война в Украине
Старлинк
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина