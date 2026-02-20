Украина на юге освободила 300 квадратных километров - Зеленский

Украине на юге удалось освободить 300 квадратных километров территорий. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью AFP, передает УНН.

Я не буду вдаваться в слишком много подробностей, но сегодня я могу поздравить нашу армию, прежде всего, все Силы обороны, потому что по состоянию на сегодня освобождено 300 квадратных километров - сказал Зеленский.

В то же время Президент не уточнил, в течение какого периода это удалось сделать.

Он добавил, что Киев пользуется ситуацией с отключением россиянам интернет-терминалов Starlink, однако украинские войска также столкнулись с перебоями из-за перебоев.

Есть проблемы, есть вызовы - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США и Россия требуют от Украины оставить Донбасс для прекращения войны. Он отметил, что Украина не проиграет войну, но вопрос заключается в ее победе.