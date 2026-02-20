Україна на півдні звільнила 300 квадратних кілометрів - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив про звільнення 300 квадратних кілометрів територій на півдні. Він також зазначив, що Київ використовує ситуацію з відключенням Starlink, але українські війська зазнали перебоїв.
Україні на півдні вдалося звільнити 300 квадратних кілометрів територій. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю AFP, передає УНН.
Я не буду вдаватися в забагато подробиць, але сьогодні я можу привітати нашу армію, перш за все, всі Сили оборони, бо станом на сьогодні звільнено 300 квадратних кілометрів
Водночас Президент не уточнив, протягом якого періоду це вдалося зробити.
Він додав, що Київ користується ситуацією щодо відключення росіянам інтернет-терміналів Starlink, однак українські війська також зазнали перебоїв через перебої.
Є проблеми, є виклики
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що США та росія вимагають від України залишити Донбас для припинення війни. Він зазначив, що Україна не програє війну, але питання полягає в її перемозі.