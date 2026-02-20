Україна на півдні звільнила 300 квадратних кілометрів - Зеленський

$43.270.03
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
18:27 • 4860 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
16:35 • 9534 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 15524 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 18180 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 19315 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27 • 21901 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 39121 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 14563 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 20775 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 29916 перегляди
Смілянський висміяв Гончаренка через заяву до НАБУ та приклеїв його фото на туалетний йоржикPhoto20 лютого, 12:35 • 10571 перегляди
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни20 лютого, 13:28 • 13941 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 20166 перегляди
Верховний суд США визнав незаконними глобальні мита Трампа15:31 • 7526 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 20227 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 29981 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 39117 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 61384 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 97477 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Кріс Мартін
Музикант
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Німеччина
Естонія
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20:02 • 1144 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей19:21 • 2456 перегляди
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни20 лютого, 13:28 • 13995 перегляди
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo20 лютого, 08:31 • 38295 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС20 лютого, 06:37 • 40887 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Starlink
FIFA (серія відеоігор)

Україна на півдні звільнила 300 квадратних кілометрів - Зеленський

Київ • УНН

 • 216 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив про звільнення 300 квадратних кілометрів територій на півдні. Він також зазначив, що Київ використовує ситуацію з відключенням Starlink, але українські війська зазнали перебоїв.

Україна на півдні звільнила 300 квадратних кілометрів - Зеленський

Україні на півдні вдалося звільнити 300 квадратних кілометрів територій. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю AFP, передає УНН

Я не буду вдаватися в забагато подробиць, але сьогодні я можу привітати нашу армію, перш за все, всі Сили оборони, бо станом на сьогодні звільнено 300 квадратних кілометрів 

- сказав Зеленський. 

Водночас Президент не уточнив, протягом якого періоду це вдалося зробити. 

Він додав, що Київ користується ситуацією щодо відключення росіянам інтернет-терміналів Starlink, однак  українські війська також зазнали перебоїв через перебої.

Є проблеми, є виклики 

- додав Зеленський. 

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що США та росія вимагають від України залишити Донбас для припинення війни. Він зазначив, що Україна не програє війну, але питання полягає в її перемозі.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Кібератака
Воєнний стан
Війна в Україні
Starlink
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна