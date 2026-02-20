Україна на півдні звільнила 300 квадратних кілометрів - Зеленський

Україні на півдні вдалося звільнити 300 квадратних кілометрів територій. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю AFP, передає УНН.

Я не буду вдаватися в забагато подробиць, але сьогодні я можу привітати нашу армію, перш за все, всі Сили оборони, бо станом на сьогодні звільнено 300 квадратних кілометрів - сказав Зеленський.

Водночас Президент не уточнив, протягом якого періоду це вдалося зробити.

Він додав, що Київ користується ситуацією щодо відключення росіянам інтернет-терміналів Starlink, однак українські війська також зазнали перебоїв через перебої.

Є проблеми, є виклики - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що США та росія вимагають від України залишити Донбас для припинення війни. Він зазначив, що Україна не програє війну, але питання полягає в її перемозі.