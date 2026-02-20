Забирайтеся з Донбасу: Зеленський розкрив вимоги США та росії щодо завершення війни

$43.270.03
50.920.34
ukenru
19:44 • 1764 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
18:27 • 3570 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
16:35 • 8606 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
14:46 • 15101 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 17829 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 19114 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27 • 21644 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 38480 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 14506 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 20722 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.4м/с
77%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 29192 перегляди
Смілянський висміяв Гончаренка через заяву до НАБУ та приклеїв його фото на туалетний йоржикPhoto20 лютого, 12:35 • 10206 перегляди
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни20 лютого, 13:28 • 13385 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 19472 перегляди
Верховний суд США визнав незаконними глобальні мита Трампа15:31 • 6718 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 19520 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 29244 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 38480 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 61062 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 97109 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кріс Мартін
Музикант
Джеффрі Епштайн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Німеччина
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20:02 • 508 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей19:21 • 1830 перегляди
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни20 лютого, 13:28 • 13431 перегляди
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo20 лютого, 08:31 • 38089 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС20 лютого, 06:37 • 40701 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Starlink
Ланцет (баражуючий боєприпас)

Забирайтеся з Донбасу: Зеленський розкрив вимоги США та росії щодо завершення війни

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що США та Росія вимагають від України залишити Донбас для припинення війни. Він зазначив, що Україна не програє війну, але питання полягає в її перемозі.

Забирайтеся з Донбасу: Зеленський розкрив вимоги США та росії щодо завершення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що американці і росіяни кажуть, що якщо Україна хоче, щоб війна закінчилася завтра, - забирайтеся з Донбасу. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю AFP, передає УНН

І американці, і росіяни кажуть, що якщо ви хочете, щоб війна закінчилася завтра, забирайтеся з Донбасу 

- сказав Зеленський. 

Він зазначив, що "не можна сказати, що Україна програє війну", але питання полягає у тому, "чи переможе Україна". 

Нагадаємо 

Президент Зеленський повідомив про підготовку України до нового раунду переговорів у тристоронньому форматі за участю США та рф, який може відбутися до кінця лютого. Українські відповіді на складні питання вже готові, пріоритети для команди визначені.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна