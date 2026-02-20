Забирайтеся з Донбасу: Зеленський розкрив вимоги США та росії щодо завершення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що американці і росіяни кажуть, що якщо Україна хоче, щоб війна закінчилася завтра, - забирайтеся з Донбасу. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю AFP, передає УНН.

І американці, і росіяни кажуть, що якщо ви хочете, щоб війна закінчилася завтра, забирайтеся з Донбасу - сказав Зеленський.

Він зазначив, що "не можна сказати, що Україна програє війну", але питання полягає у тому, "чи переможе Україна".

Нагадаємо

Президент Зеленський повідомив про підготовку України до нового раунду переговорів у тристоронньому форматі за участю США та рф, який може відбутися до кінця лютого. Українські відповіді на складні питання вже готові, пріоритети для команди визначені.