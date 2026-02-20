$43.270.03
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
18:27 • 4284 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
16:35 • 9102 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
14:46 • 15315 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 18012 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 19224 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
20 февраля, 12:27 • 21781 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 38844 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 14539 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 20750 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Графики отключений электроэнергии
Убирайтесь из Донбасса: Зеленский раскрыл требования США и россии по завершению войны

Киев • УНН

 • 370 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США и россия требуют от Украины оставить Донбасс для прекращения войны. Он отметил, что Украина не проиграет войну, но вопрос заключается в ее победе.

Убирайтесь из Донбасса: Зеленский раскрыл требования США и россии по завершению войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американцы и россияне говорят, что если Украина хочет, чтобы война закончилась завтра, - уходите с Донбасса. Об этом Зеленский сказал в интервью AFP, передает УНН

И американцы, и россияне говорят, что если вы хотите, чтобы война закончилась завтра, уходите с Донбасса 

- сказал Зеленский. 

Он отметил, что "нельзя сказать, что Украина проигрывает войну", но вопрос заключается в том, "победит ли Украина". 

Напомним 

Президент Зеленский сообщил о подготовке Украины к новому раунду переговоров в трехстороннем формате с участием США и РФ, который может состояться до конца февраля. Украинские ответы на сложные вопросы уже готовы, приоритеты для команды определены.

Павел Башинский

