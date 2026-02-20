Убирайтесь из Донбасса: Зеленский раскрыл требования США и россии по завершению войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американцы и россияне говорят, что если Украина хочет, чтобы война закончилась завтра, - уходите с Донбасса. Об этом Зеленский сказал в интервью AFP, передает УНН.

И американцы, и россияне говорят, что если вы хотите, чтобы война закончилась завтра, уходите с Донбасса - сказал Зеленский.

Он отметил, что "нельзя сказать, что Украина проигрывает войну", но вопрос заключается в том, "победит ли Украина".

Напомним

Президент Зеленский сообщил о подготовке Украины к новому раунду переговоров в трехстороннем формате с участием США и РФ, который может состояться до конца февраля. Украинские ответы на сложные вопросы уже готовы, приоритеты для команды определены.