Киев никогда не согласится на территориальные уступки России - Украина в Совбезе ООН
Киев • УНН
Заместитель министра обороны Украины Марьяна Беца заявила, что Украина никогда не признает оккупацию и не согласится на территориальные уступки. Она призвала международное сообщество мобилизовать ресурсы для остановки агрессора.
Украина никогда не согласится на территориальные уступки России. Об этом во время заседания Совета безопасности ООН заявила заместитель министра обороны Украины Марьяна Беца, сообщает УНН.
По ее словам, Кремль настаивает на том, чтобы Украина ушла со своей суверенной территории, чтобы дать возможность России оккупировать ее.
Суверенитет и территориальная целостность государства – основополагающие принципы Устава ООН. Мы никогда не признаем оккупацию. Мы никогда не согласимся на территориальные уступки. Мы никогда не уступим свою свободу
Она призвала международное сообщество мобилизовать ресурсы для остановки агрессора, усилить санкции, предоставить Украине дополнительные оборонные возможности и гарантии безопасности, а также обеспечить ответственность России за причиненный ущерб.
"Каждое государство должно быть уверено, что его суверенитет соблюдается, народ находится в безопасности, а агрессия наказывается", - резюмировала Беца.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что европейские страны не настроены на поддержку трехсторонних переговоров по "украинскому кризису". Он также назвал планы Лондона и Парижа по ядерному оружию для Киева безответственными.
