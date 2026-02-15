Энергетический кризис на Кубе вынудил организаторов отменить ежегодный фестиваль сигар

Фото: AP

Масштабная нехватка топлива и регулярные отключения электроэнергии, вызванные усилением нефтяного эмбарго со стороны США, привели к переносу одного из важнейших событий в мире табачной промышленности. Организаторы престижной сигарной ярмарки на Кубе официально подтвердили отмену мероприятий, запланированных на последнюю неделю февраля, из-за невозможности обеспечить надлежащий уровень сервиса и логистики. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Корпорация Habanos SA, являющаяся монополистом на рынке премиальных кубинских сигар, объяснила свое решение стремлением сохранить традиционно высокие стандарты качества мероприятия. Фестиваль Habanos ежегодно собирает тысячи поклонников, коллекционеров и дистрибьюторов со всего мира, предлагая посетителям экскурсии на табачные плантации, мастер-классы от лучших торседоров и аукционы редких экземпляров. Однако из-за критического дефицита нефтепродуктов и энергетического коллапса островная инфраструктура оказалась не готовой к приему иностранных гостей.

Сейчас компания не обнародовала новых дат проведения 26-й сигарной ярмарки, что создает значительную неопределенность для отрасли, которая в прошлом году принесла рекордные 827 миллионов долларов дохода. Отмена мероприятия является болезненным ударом по экономике страны, поскольку финальные аукционы фестиваля обычно приносят миллионные прибыли, в частности в прошлом году было выручено 18 миллионов долларов только за одну партию сигар ручной работы.

Системный кризис культурной и деловой жизни

Сигарный фестиваль стал не единственной жертвой энергетической блокады: в этом месяце на Кубе уже был перенесен ряд других знаковых событий, среди которых известный международный книжный ярмарок. Власти страны признают, что ситуация с поставками энергоносителей является самой сложной за последние десятилетия, что парализует не только быт местного населения, но и международные культурные и экономические связи.

Пока официальная Гавана пытается найти альтернативные источники поставок топлива, мировое табачное сообщество вынуждено ждать стабилизации ситуации. Отсутствие фестиваля в этом году может существенно повлиять на рынок элитных сигар, поскольку именно на этом событии традиционно презентуют главные новинки года и устанавливают ценовые ориентиры для дистрибьюторов на всех континентах.

