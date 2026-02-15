Энергетический кризис на Кубе вынудил организаторов отменить ежегодный фестиваль сигар

$42.990.00
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 12824 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 14780 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 15478 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 16426 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
14 февраля, 12:18 • 16694 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
14 февраля, 11:01 • 14329 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
14 февраля, 09:35 • 14862 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57 • 14813 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 14268 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
"Я увидел жажду победы" - Рютте вспомнил Патрона и поездку на Черниговщину14 февраля, 13:24 • 5300 просмотра
Американские военные атаковали судно наркоторговцев в Карибском море, погибли три человекаVideo14 февраля, 13:38 • 7068 просмотра
Зеленский на встрече с Алиевым назвал единственную причину продолжительности войны с РФPhotoVideo14 февраля, 16:50 • 8466 просмотра
"Это неожиданность" - Зеленский прокомментировал смену руководителя делегации рф на переговорах17:39 • 7728 просмотра
Украинские военные сорвали попытку россиян закрепиться в Часовом Яру18:16 • 3950 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
13 февраля, 11:25 • 75272 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 10:00 • 118472 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 69060 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 86533 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 127102 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 15423 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 15051 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 18389 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 41649 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 40405 просмотра
Энергетический кризис на Кубе вынудил организаторов отменить ежегодный фестиваль сигар

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Куба отменила ежегодный сигарный фестиваль из-за нехватки топлива и отключений электроэнергии, вызванных нефтяным эмбарго США. Это решение повлияет на доходы страны и мировой рынок элитных сигар.

Энергетический кризис на Кубе вынудил организаторов отменить ежегодный фестиваль сигар
Фото: AP

Масштабная нехватка топлива и регулярные отключения электроэнергии, вызванные усилением нефтяного эмбарго со стороны США, привели к переносу одного из важнейших событий в мире табачной промышленности. Организаторы престижной сигарной ярмарки на Кубе официально подтвердили отмену мероприятий, запланированных на последнюю неделю февраля, из-за невозможности обеспечить надлежащий уровень сервиса и логистики. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Корпорация Habanos SA, являющаяся монополистом на рынке премиальных кубинских сигар, объяснила свое решение стремлением сохранить традиционно высокие стандарты качества мероприятия. Фестиваль Habanos ежегодно собирает тысячи поклонников, коллекционеров и дистрибьюторов со всего мира, предлагая посетителям экскурсии на табачные плантации, мастер-классы от лучших торседоров и аукционы редких экземпляров. Однако из-за критического дефицита нефтепродуктов и энергетического коллапса островная инфраструктура оказалась не готовой к приему иностранных гостей.

Куба впервые за десять лет полностью осталась без импорта нефти из-за блокады США10.02.26, 01:37 • 51298 просмотров

Сейчас компания не обнародовала новых дат проведения 26-й сигарной ярмарки, что создает значительную неопределенность для отрасли, которая в прошлом году принесла рекордные 827 миллионов долларов дохода. Отмена мероприятия является болезненным ударом по экономике страны, поскольку финальные аукционы фестиваля обычно приносят миллионные прибыли, в частности в прошлом году было выручено 18 миллионов долларов только за одну партию сигар ручной работы.

Системный кризис культурной и деловой жизни

Сигарный фестиваль стал не единственной жертвой энергетической блокады: в этом месяце на Кубе уже был перенесен ряд других знаковых событий, среди которых известный международный книжный ярмарок. Власти страны признают, что ситуация с поставками энергоносителей является самой сложной за последние десятилетия, что парализует не только быт местного населения, но и международные культурные и экономические связи.

Пока официальная Гавана пытается найти альтернативные источники поставок топлива, мировое табачное сообщество вынуждено ждать стабилизации ситуации. Отсутствие фестиваля в этом году может существенно повлиять на рынок элитных сигар, поскольку именно на этом событии традиционно презентуют главные новинки года и устанавливают ценовые ориентиры для дистрибьюторов на всех континентах.

Air Canada приостанавливает полеты на Кубу из-за нехватки авиатоплива на острове09.02.26, 22:30 • 4565 просмотров

Степан Гафтко

