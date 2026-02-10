Куба вперше за десять років повністю залишилася без імпорту нафти через блокаду США

Рішення Мексики припинити поставки енергоносіїв на Кубу спричинило критичний дефіцит палива на острові, який вперше за десятиліття зафіксував нульовий рівень імпорту нафти. Економіка країни опинилася під колосальним тиском через погрози Вашингтона запровадити тарифи проти держав–постачальників та морську блокаду, що перекрила шляхи для "тіньового флоту". Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Мексика, яка тривалий час була головним донором палива для Гавани, офіційно припинила відвантаження під загрозою економічних санкцій з боку адміністрації Дональда Трампа. Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум підтвердила, що поставки "призупинені", попри її незгоду з таким кроком через гуманітарні наслідки для кубинських лікарень та шкіл. Ситуація погіршилася після арешту венесуельського лідера Ніколаса Мадуро, що фактично зупинило потік нафти від найвірнішого союзника острова.

За даними Bloomberg та Kpler Ltd, імпорт нафти на Кубу досяг нуля у січні 2026 року, що є першим подібним випадком з 2015 року. Посилення контролю США за суднами "темного флоту", які раніше перевозили санкційну нафту з росії та Венесуели, зробило доставку ресурсів практично неможливою. Військово-морська блокада та захоплення ключових танкерів, як-от судна Skipper у грудні, позбавили Гавану запасів, розрахованих на кілька місяців.

Гуманітарна криза та дефіцит енергоресурсів

Відсутність імпорту спровокувала масштабний колапс інфраструктури: на заправках Гавани утворюються багатогодинні черги, а авіакомпанії отримали попередження про неможливість заправки на острові протягом місяця.

Це неправильно. У них немає палива для лікарень чи шкіл. Люди страждають - заявила Клаудія Шейнбаум, наголошуючи на важкому стані цивільного населення.

Через нестачу бензину вже почали закриватися великі пляжні курорти, що завдає удару по туристичній галузі країни.

Наразі Куба стикається з браком газу для приготування їжі, питної води та стабільного електропостачання. Попит на бензин, що становить близько 8200 барелів на день, задовольняється лише частково, а точні обсяги внутрішніх резервів уряд тримає в секреті.

