Танкер "Морской конек", перевозящий около 200 тысяч баррелей российского дизельного топлива, направляется к берегам Кубы, создавая очередной вызов санкционной политике администрации Дональда Трампа. По данным разведывательной компании Kpler Ltd, судно получило груз во время перевалки у побережья Кипра и должно прибыть в Гавану в начале марта 2026 года. Об этом пишет УНН.

Детали

Администрация США существенно усилила контроль за морскими перевозками после захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро и принудительного прекращения поставок нефти из Венесуэлы. Дональд Трамп ввел жесткие тарифы для любых стран, помогающих Кубе с энергоносителями, из-за чего даже традиционные поставщики, такие как Мексика, отказались от сотрудничества с островом.

Сейчас американские военно-морские силы уже задержали по меньшей мере девять судов, которые пытались доставить подсанкционное топливо в кубинские порты.

Россия попала под углубленные международные санкции из-за четырехлетней войны против Украины. Мы должны действовать сейчас, чтобы изъять танкеры так называемого теневого флота из морей и остановить поток незаконных баррелей – отмечают международные обозреватели в отчетах Kpler.

Роль российского теневого флота в регионе

Использование судна "Морской конек" свидетельствует о попытках Москвы поддержать своих союзников в Латинской Америке, несмотря на собственную изоляцию из-за агрессии в Украине. Российское дизельное топливо, которое перевозит танкер, необходимо Кубе для работы электростанций и обеспечения транспорта, однако успех миссии остается под вопросом из-за активного патрулирования ВМС США. Усиление мер со стороны Вашингтона и Европы по выявлению судов-нарушителей делает каждую такую поставку чрезвычайно рискованной и дорогой для обеих сторон.

