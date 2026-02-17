$43.100.11
Гавана оказалась на грани экологической катастрофы из-за критического накопления мусора и дефицита спецтехники

Киев • УНН

 • 512 просмотра

Из-за массового выхода из строя мусоровозов столица Кубы оказалась на грани экологической катастрофы. Это вызвано финансовыми ограничениями со стороны США и невозможностью закупить запчасти.

Гавана оказалась на грани экологической катастрофы из-за критического накопления мусора и дефицита спецтехники
Фото: Reuters

Столица Кубы утопает в тысячах тонн отходов из-за массового выхода из строя мусоровозов и невозможности закупить запчасти вследствие жестких финансовых ограничений со стороны США. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным коммунальных служб Гаваны, на улицах города ежедневно остается около 30% невывезенного мусора, что создает антисанитарные условия и угрожает вспышками инфекционных заболеваний в густонаселенных районах. Кубинские власти заявляют, что американская блокада парализовала банковские переводы, делая невозможным ремонт импортной техники, которая составляет основу городского автопарка.

Паралич коммунальной инфраструктуры и причины кризиса

Из более чем 100 мусоровозов, которые должны обслуживать двухмиллионный город, в рабочем состоянии осталось менее половины из-за изношенности двигателей и отсутствия фильтров.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Министерство общественных работ Кубы подчеркивает, что даже при наличии средств иностранные поставщики отказываются от контрактов, опасаясь вторичных санкций США, которые значительно усилились в последнее время.

Куба впервые за десять лет полностью осталась без импорта нефти из-за блокады США10.02.26, 01:37 • 51498 просмотров

Ситуация усугубляется дефицитом топлива, которое приоритетно направляется на энергообеспечение больниц и производство продуктов питания, оставляя коммунальщиков без необходимых ресурсов.

Политические обвинения и поиск альтернативных решений

Официальная Гавана называет мусорный кризис прямой формой "экономического удушения", целью которого является дестабилизация социальной обстановки на острове. В ответ на критику Государственный департамент США отмечает, что санкции предусматривают исключения для гуманитарных нужд, однако кубинская сторона утверждает, что механизм их реализации слишком сложен и заблокирован на уровне международных банков.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Сейчас муниципалитет пытается привлечь к уборке сельскохозяйственную технику и самосвалы из государственных строек, однако этих мер недостаточно для полной очистки мегаполиса.

Энергетический кризис на Кубе вынудил организаторов отменить ежегодный фестиваль сигар15.02.26, 01:17 • 8381 просмотр

Степан Гафтко

Новости Мира
Санкции
Техника
Энергетика
Банковская карта
Электроэнергия
Куба
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Reuters
Соединённые Штаты