Гавана оказалась на грани экологической катастрофы из-за критического накопления мусора и дефицита спецтехники
Из-за массового выхода из строя мусоровозов столица Кубы оказалась на грани экологической катастрофы. Это вызвано финансовыми ограничениями со стороны США и невозможностью закупить запчасти.
Столица Кубы утопает в тысячах тонн отходов из-за массового выхода из строя мусоровозов и невозможности закупить запчасти вследствие жестких финансовых ограничений со стороны США. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По данным коммунальных служб Гаваны, на улицах города ежедневно остается около 30% невывезенного мусора, что создает антисанитарные условия и угрожает вспышками инфекционных заболеваний в густонаселенных районах. Кубинские власти заявляют, что американская блокада парализовала банковские переводы, делая невозможным ремонт импортной техники, которая составляет основу городского автопарка.
Паралич коммунальной инфраструктуры и причины кризиса
Из более чем 100 мусоровозов, которые должны обслуживать двухмиллионный город, в рабочем состоянии осталось менее половины из-за изношенности двигателей и отсутствия фильтров.
Министерство общественных работ Кубы подчеркивает, что даже при наличии средств иностранные поставщики отказываются от контрактов, опасаясь вторичных санкций США, которые значительно усилились в последнее время.
Ситуация усугубляется дефицитом топлива, которое приоритетно направляется на энергообеспечение больниц и производство продуктов питания, оставляя коммунальщиков без необходимых ресурсов.
Политические обвинения и поиск альтернативных решений
Официальная Гавана называет мусорный кризис прямой формой "экономического удушения", целью которого является дестабилизация социальной обстановки на острове. В ответ на критику Государственный департамент США отмечает, что санкции предусматривают исключения для гуманитарных нужд, однако кубинская сторона утверждает, что механизм их реализации слишком сложен и заблокирован на уровне международных банков.
Сейчас муниципалитет пытается привлечь к уборке сельскохозяйственную технику и самосвалы из государственных строек, однако этих мер недостаточно для полной очистки мегаполиса.
