Гавана опинилася на межі екологічної катастрофи через критичне накопичення сміття та дефіцит спецтехніки

16 лютого, 17:19 • 10497 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
16 лютого, 16:45 • 18043 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 17418 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
16 лютого, 13:44 • 29455 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
16 лютого, 12:57 • 25970 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
16 лютого, 11:42 • 46838 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 26054 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 29442 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 35476 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 38181 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10
Делегація рф вирушає на переговори до Женеви сьогодні увечері: які вказівки має16 лютого, 14:49
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo16 лютого, 17:06
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto18:54
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
16 лютого, 13:44 • 29459 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 11:42 • 46842 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
15 лютого, 14:11 • 81687 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення23:14
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto18:54
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo16 лютого, 17:06
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта16 лютого, 13:26
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45
Гавана опинилася на межі екологічної катастрофи через критичне накопичення сміття та дефіцит спецтехніки

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Через масовий вихід із ладу сміттєвозів столиця Куби опинилася на межі екологічної катастрофи. Це спричинено фінансовими обмеженнями з боку США та неможливістю закупити запчастини.

Гавана опинилася на межі екологічної катастрофи через критичне накопичення сміття та дефіцит спецтехніки
Фото: Reuters

Столиця Куби потопає у тисячах тонн відходів через масовий вихід із ладу сміттєвозів та неможливість закупити запчастини внаслідок жорстких фінансових обмежень з боку США. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За даними комунальних служб Гавани, на вулицях міста щодня залишається близько 30% невивезеного сміття, що створює антисанітарні умови та загрожує спалахами інфекційних захворювань у густонаселених районах. Кубинська влада заявляє, що американська блокада паралізувала банківські перекази, унеможливлюючи ремонт імпортної техніки, яка складає основу міського автопарку.

Параліч комунальної інфраструктури та причини кризи

З понад 100 сміттєвозів, які мають обслуговувати двомільйонне місто, у робочому стані залишилося менше половини через зношеність двигунів та відсутність фільтрів.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Міністерство громадських робіт Куби підкреслює, що навіть за наявності коштів іноземні постачальники відмовляються від контрактів, побоюючись вторинних санкцій США, які значно посилилися останнім часом.

Куба вперше за десять років повністю залишилася без імпорту нафти через блокаду США10.02.26, 01:37

Ситуація погіршується дефіцитом пального, яке пріоритетно спрямовується на енергозабезпечення лікарень та виробництво продуктів харчування, залишаючи комунальників без необхідних ресурсів.

Політичні звинувачення та пошук альтернативних рішень

Офіційна Гавана називає сміттєву кризу прямою формою "економічного удушення", метою якого є дестабілізація соціальної обстановки на острові. У відповідь на критику Державний департамент США зазначає, що санкції передбачають винятки для гуманітарних потреб, проте кубинська сторона стверджує, що механізм їх реалізації є надто складним та заблокованим на рівні міжнародних банків.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Наразі муніципалітет намагається залучити до прибирання сільськогосподарську техніку та самоскиди з державних будівництв, проте цих заходів недостатньо для повної очистки мегаполіса.

Енергетична криза на Кубі змусила організаторів скасувати щорічний фестиваль сигар15.02.26, 01:17

Степан Гафтко

Світ
Санкції
Техніка
Енергетика
Банківська картка
Електроенергія
Куба
Державний департамент США
Reuters
Сполучені Штати Америки