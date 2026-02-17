Гавана опинилася на межі екологічної катастрофи через критичне накопичення сміття та дефіцит спецтехніки
Київ • УНН
Через масовий вихід із ладу сміттєвозів столиця Куби опинилася на межі екологічної катастрофи. Це спричинено фінансовими обмеженнями з боку США та неможливістю закупити запчастини.
Столиця Куби потопає у тисячах тонн відходів через масовий вихід із ладу сміттєвозів та неможливість закупити запчастини внаслідок жорстких фінансових обмежень з боку США. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
За даними комунальних служб Гавани, на вулицях міста щодня залишається близько 30% невивезеного сміття, що створює антисанітарні умови та загрожує спалахами інфекційних захворювань у густонаселених районах. Кубинська влада заявляє, що американська блокада паралізувала банківські перекази, унеможливлюючи ремонт імпортної техніки, яка складає основу міського автопарку.
Параліч комунальної інфраструктури та причини кризи
З понад 100 сміттєвозів, які мають обслуговувати двомільйонне місто, у робочому стані залишилося менше половини через зношеність двигунів та відсутність фільтрів.
Міністерство громадських робіт Куби підкреслює, що навіть за наявності коштів іноземні постачальники відмовляються від контрактів, побоюючись вторинних санкцій США, які значно посилилися останнім часом.
Куба вперше за десять років повністю залишилася без імпорту нафти через блокаду США10.02.26, 01:37 • 51498 переглядiв
Ситуація погіршується дефіцитом пального, яке пріоритетно спрямовується на енергозабезпечення лікарень та виробництво продуктів харчування, залишаючи комунальників без необхідних ресурсів.
Політичні звинувачення та пошук альтернативних рішень
Офіційна Гавана називає сміттєву кризу прямою формою "економічного удушення", метою якого є дестабілізація соціальної обстановки на острові. У відповідь на критику Державний департамент США зазначає, що санкції передбачають винятки для гуманітарних потреб, проте кубинська сторона стверджує, що механізм їх реалізації є надто складним та заблокованим на рівні міжнародних банків.
Наразі муніципалітет намагається залучити до прибирання сільськогосподарську техніку та самоскиди з державних будівництв, проте цих заходів недостатньо для повної очистки мегаполіса.
Енергетична криза на Кубі змусила організаторів скасувати щорічний фестиваль сигар15.02.26, 01:17 • 8371 перегляд