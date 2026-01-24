$43.170.01
18:16
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios

Киев • УНН

 • 284 просмотра

Трехсторонние переговоры между Украиной, США и россией состоятся 1 февраля в Абу-Даби. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид.

Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios

Трехсторонние переговоры между Украиной, США и россией состоятся на следующей неделе, то есть, в воскресенье, 1 февраля. Место переговоров - Абу-Даби. Об этом сообщил в соцсети "Х" журналист Axios Барак Равид, передает УНН.

Детали

По словам журналиста, это заявил чиновник США. Его имени, а также других подробностей он не назвал.

Напомним

В субботу, 24 января, завершились переговоры в Абу-Даби между США, Украиной и рф. Послы обеих воюющих стран встречались с американскими посредниками.

Новый раунд переговоров состоится в Абу-Даби на следующей неделе. По словам украинских чиновников, трехсторонние переговоры были "позитивными" и "конструктивными".

Президент Владимир Зеленский сообщил о результатах встречи украинской делегации с россиянами и американцами в Абу-Даби. Обсуждения сосредоточились на возможных параметрах окончания войны.

Также УНН сообщал, что россия отправила на трехсторонние переговоры с Украиной и США в Абу-Даби александра зорина, сотрудника ГРУ, который вербовал сирийских наемников для ЧВК "вагнер".

Евгений Устименко

