Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что дата или место следующего раунда переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США может измениться. Причина – ситуация между США и Ираном, которая может повлиять на сроки встречи.
Президент Владимир Зеленский заявил, что дата или место проведения следующего раунда переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США по прекращению войны может измениться, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Следующий раунд переговоров должен был состояться в Абу-Даби в воскресенье, но Зеленский сказал, что не знает, когда состоится следующая встреча.
Для нас очень важно, чтобы все, с кем мы договорились, присутствовали на встрече, потому что все ожидают обратной связи
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил в среду, что главные посланники президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, присутствовавшие на предыдущем раунде переговоров, не будут участвовать во встрече выходных в Абу-Даби.
Но дата или место проведения могут измениться - потому что, по нашему мнению, что-то происходит в ситуации между Соединенными Штатами и Ираном. И это развитие событий, вероятно, может повлиять на сроки
