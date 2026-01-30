Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться

Президент Владимир Зеленский заявил, что дата или место проведения следующего раунда переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США по прекращению войны может измениться, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Следующий раунд переговоров должен был состояться в Абу-Даби в воскресенье, но Зеленский сказал, что не знает, когда состоится следующая встреча.

Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский

Для нас очень важно, чтобы все, с кем мы договорились, присутствовали на встрече, потому что все ожидают обратной связи - сказал Зеленский журналистам в заявлении, опубликованном его офисом в пятницу.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил в среду, что главные посланники президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, присутствовавшие на предыдущем раунде переговоров, не будут участвовать во встрече выходных в Абу-Даби.

Рубио: следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате – между Украиной и россией

Но дата или место проведения могут измениться - потому что, по нашему мнению, что-то происходит в ситуации между Соединенными Штатами и Ираном. И это развитие событий, вероятно, может повлиять на сроки - сказал Зеленский.

Трамп подтвердил планы прямых переговоров с Ираном во избежание войны