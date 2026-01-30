$42.850.08
51.240.01
ukenru
06:30 • 5182 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 14990 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 34401 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 28257 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 24587 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
29 января, 17:45 • 36095 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51 • 24789 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
29 января, 13:24 • 36252 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
29 января, 13:06 • 30896 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
29 января, 12:04 • 33595 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Президент Зеленский заявил, что дата или место следующего раунда переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США может измениться. Причина – ситуация между США и Ираном, которая может повлиять на сроки встречи.

Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться

Президент Владимир Зеленский заявил, что дата или место проведения следующего раунда переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США по прекращению войны может измениться, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Следующий раунд переговоров должен был состояться в Абу-Даби в воскресенье, но Зеленский сказал, что не знает, когда состоится следующая встреча.

Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский26.01.26, 19:23 • 39314 просмотров

Для нас очень важно, чтобы все, с кем мы договорились, присутствовали на встрече, потому что все ожидают обратной связи

- сказал Зеленский журналистам в заявлении, опубликованном его офисом в пятницу.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил в среду, что главные посланники президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, присутствовавшие на предыдущем раунде переговоров, не будут участвовать во встрече выходных в Абу-Даби.

Рубио: следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате – между Украиной и россией28.01.26, 20:50 • 34044 просмотра

Но дата или место проведения могут измениться - потому что, по нашему мнению, что-то происходит в ситуации между Соединенными Штатами и Ираном. И это развитие событий, вероятно, может повлиять на сроки

- сказал Зеленский.

Трамп подтвердил планы прямых переговоров с Ираном во избежание войны30.01.26, 07:23 • 2806 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Марко Рубио
Абу-Даби
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Иран