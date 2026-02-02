В кремле подтвердили, что новый раунд переговоров с участием Украины, США и рф пройдет 4-5 февраля в Абу-Даби

$42.810.04
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
1 февраля, 12:14 • 37392 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 54737 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозов
1 февраля, 11:12 • 36956 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 43033 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 31096 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 49667 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 63657 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в США
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 40032 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 37033 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
США планируют атаковать Иран: американская "армада" прибыла на Ближний Восток - WSJ
Си Цзиньпин призвал сделать юань одной из основных глобальных резервных валют
ISW: кремль пытается манипулировать Трампом в преддверии нового раунда "мирных" переговоров
Файлы Эпштейна: бывший посол Великобритании покидает Лейбористскую партию
российская оккупация довела до отчаяния: мариупольцы записали обращение к путину
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 69296 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 96820 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровье
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Джеффри Эпштейн
Петр Павел
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Иран
Харьковская область
Преодолел почти 5 тысяч километров: редкий волнистый альбатрос с Галапагосов замечен у побережья Калифорнии
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смерти
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 3
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Шахед-136

В кремле подтвердили, что новый раунд переговоров с участием Украины, США и рф пройдет 4-5 февраля в Абу-Даби

Киев • УНН

 • 536 просмотра

Второй раунд трехсторонних переговоров Украины, США и рф по вопросам безопасности состоится 4-5 февраля в Абу-Даби. Кремль подтвердил это.

В кремле подтвердили, что новый раунд переговоров с участием Украины, США и рф пройдет 4-5 февраля в Абу-Даби

Второй раунд переговоров в Абу-Даби, где начались трехсторонние контакты Украины, США и рф, пройдет 4-5 февраля, подтвердил пресс-секретарь кремля дмитрий песков, которого цитируют росСМИ, пишет УНН.

Детали

"Второй раунд работы группы по вопросам безопасности был запланирован в прошлое воскресенье, но требовалась дополнительная стыковка графиков трех сторон, и сейчас, в среду-четверг, действительно, второй раунд состоится в Абу-Даби", - рассказал песков.

Он отметил, что рф остается открытой к переговорам. песков назвал урегулирование сложным и разновекторным процессом.

При этом песков заявил, что никакой детализации переговоров переговорщика от кремля, главы рфпи кирилла дмитриева в Майами не будет, но обе стороны оценивают их как "позитивные".

Он уточнил, что дмитриев занимается в основном вопросами, касающимися группы по экономическому взаимодействию рф и США.

Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"01.02.26, 13:12 • 36957 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Абу-Даби
Соединённые Штаты
Украина