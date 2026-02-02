В кремле подтвердили, что новый раунд переговоров с участием Украины, США и рф пройдет 4-5 февраля в Абу-Даби
Киев • УНН
Второй раунд трехсторонних переговоров Украины, США и рф по вопросам безопасности состоится 4-5 февраля в Абу-Даби. Кремль подтвердил это.
Второй раунд переговоров в Абу-Даби, где начались трехсторонние контакты Украины, США и рф, пройдет 4-5 февраля, подтвердил пресс-секретарь кремля дмитрий песков, которого цитируют росСМИ, пишет УНН.
Детали
"Второй раунд работы группы по вопросам безопасности был запланирован в прошлое воскресенье, но требовалась дополнительная стыковка графиков трех сторон, и сейчас, в среду-четверг, действительно, второй раунд состоится в Абу-Даби", - рассказал песков.
Он отметил, что рф остается открытой к переговорам. песков назвал урегулирование сложным и разновекторным процессом.
При этом песков заявил, что никакой детализации переговоров переговорщика от кремля, главы рфпи кирилла дмитриева в Майами не будет, но обе стороны оценивают их как "позитивные".
Он уточнил, что дмитриев занимается в основном вопросами, касающимися группы по экономическому взаимодействию рф и США.
