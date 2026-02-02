У кремлі підтвердили, що новий раунд переговорів за участю України, США та рф пройде 4-5 лютого в Абу-Дабі
Київ • УНН
Другий раунд тристоронніх переговорів України, США та рф з питань безпеки відбудеться 4-5 лютого в Абу-Дабі. кремль підтвердив це.
Другий раунд переговорів в Абу-Дабі, де розпочалися тристоронні контакти України, США та рф, пройде 4-5 лютого, підтвердив речник кремля дмитро пєсков, якого цитують росЗМІ, пише УНН.
Деталі
"Другий раунд роботи групи з питань безпеки був запланований минулої неділі, але було потрібне додаткове стикування графіків трьох сторін, і зараз, у середу-четвер, дійсно, другий раунд відбудеться в Абу-Дабі", - розповів пєсков.
Він зазначив, що рф залишається відкритою до переговорів. пєсков назвав врегулювання складним та різновекторним процесом.
При цьому пєсков заявив, що жодної деталізації переговорів перемовника від кремля, голови рфпі кирила дмитрієва в Майамі не буде, але обидві сторони оцінюють їх як "позитивні".
Він уточнив, що дмитрієв займається в основному питаннями, що стосуються групи з економічної взаємодії рф і США.
