Віткофф та Кушнер прибудуть на переговори до Абу-Дабі з рф та Україною - Білий дім

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що спецпосланець президента США Стівен Віткофф та Джаред Кушнер вирушить до Абу-Дабі для переговорів з росією та Україною, передає УНН.

Президент продовжує активно проводити дипломатичні заходи, щоб покласти край цій війні. Ось чому спецпосланці Віткофф і Джаред Кушнер завтра будуть в Абу-Дабі для проведення ще одного раунду тристоронніх переговорів. Я б зазначила, що тристоронні переговори, які відбулися минулого тижня або тижнем раніше, мають історичний характер. Ніколи раніше всі три наші країни не могли по-справжньому сісти за стіл переговорів, щоб просунутися вперед на шляху до миру - сказала Лівітт.

У кремлі підтвердили, що новий раунд переговорів за участю України, США та рф пройде 4-5 лютого в Абу-Дабі

Вона додала, що Віткофф, Джаред і президент Трамп зробили неможливе можливим у тому, що стосується миру на Близькому Сході, додавши, що "знає, що вони прагнуть зробити те саме і щодо російсько-української війни".

Нагадаємо

Спецпосланець президента США Стівен Віткофф вирушить до Абу-Дабі для переговорів з росією та Україною. Він також зустрінеться з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"