19:39 • 2726 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
18:25 • 6266 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
16:50 • 10894 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
16:41 • 12353 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
16:33 • 10941 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 19369 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48 • 27367 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19 • 16288 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22 • 24088 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
3 лютого, 09:16 • 34220 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Віткофф та Кушнер прибудуть на переговори до Абу-Дабі з рф та Україною - Білий дім

Київ • УНН

 • 714 перегляди

Спецпосланець президента США Стівен Віткофф та Джаред Кушнер вирушать до Абу-Дабі для переговорів з росією та Україною. Переговори мають на меті просування до миру.

Віткофф та Кушнер прибудуть на переговори до Абу-Дабі з рф та Україною - Білий дім

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що спецпосланець президента США Стівен Віткофф та Джаред Кушнер вирушить до Абу-Дабі для переговорів з росією та Україною, передає УНН

Президент продовжує активно проводити дипломатичні заходи, щоб покласти край цій війні. Ось чому спецпосланці Віткофф і Джаред Кушнер завтра будуть в Абу-Дабі для проведення ще одного раунду тристоронніх переговорів. Я б зазначила, що тристоронні переговори, які відбулися минулого тижня або тижнем раніше, мають історичний характер. Ніколи раніше всі три наші країни не могли по-справжньому сісти за стіл переговорів, щоб просунутися вперед на шляху до миру 

- сказала Лівітт. 

У кремлі підтвердили, що новий раунд переговорів за участю України, США та рф пройде 4-5 лютого в Абу-Дабі02.02.26, 12:29 • 9598 переглядiв

Вона додала, що Віткофф, Джаред і президент Трамп зробили неможливе можливим у тому, що стосується миру на Близькому Сході, додавши, що "знає, що вони прагнуть зробити те саме і щодо російсько-української війни". 

Нагадаємо 

Спецпосланець президента США Стівен Віткофф вирушить до Абу-Дабі для переговорів з росією та Україною. Він також зустрінеться з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"01.02.26, 13:12 • 55549 переглядiв

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Дипломатка
Білий дім
Абу-Дабі
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Україна