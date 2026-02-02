Спецпосланець США Віткофф проведе переговори з рф та Україною в Абу-Дабі - ЗМІ
Київ • УНН
Спецпосланець президента США Стівен Віткофф вирушить до Абу-Дабі для переговорів з росією та Україною. Він також зустрінеться з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.
Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф вирушить до Абу-Дабі, де в середу та четвер проведе ще один раунд переговорів з росією та Україною. Про це повідомив в соцмережі "Х" журналіст Axios Барак Равід, передає УНН.
Деталі
Високопоставлений американський чиновник підтвердив ЗМІ, що посланець США Стівен Віткофф прибуде до Ізраїлю завтра та зустрінеться з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу та іншими високопосадовцями.
Віткофф зупиняється в Ізраїлі дорогою до Абу-Дабі, де в середу та четвер проведе ще один раунд переговорів з росією та Україною
За його словами, на цьому етапі зустріч з іранцями ще не запланована, але переговори з цього питання тривають.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив про заплановані на 4 та 5 лютого в Абу-Дабі тристоронні зустрічі. Україна готова до предметної розмови, яка має наблизити до закінчення війни.
Раніше Глава держави заявив, що дата або місце наступного раунду переговорів між Україною та росією за посередництва США може змінитися. Причина - ситуація між США та Іраном, яка може вплинути на терміни зустрічі.