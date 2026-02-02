$42.810.04
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
08:37 • 18183 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 46931 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 64503 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозів
1 лютого, 11:12 • 44060 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 46820 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 33830 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 51088 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 64647 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у США
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 40433 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
Спецпосланець США Віткофф проведе переговори з рф та Україною в Абу-Дабі - ЗМІ

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Спецпосланець президента США Стівен Віткофф вирушить до Абу-Дабі для переговорів з росією та Україною. Він також зустрінеться з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Спецпосланець США Віткофф проведе переговори з рф та Україною в Абу-Дабі - ЗМІ

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф вирушить до Абу-Дабі, де в середу та четвер проведе ще один раунд переговорів з росією та Україною. Про це повідомив в соцмережі "Х" журналіст Axios Барак Равід, передає УНН.

Деталі

Високопоставлений американський чиновник підтвердив ЗМІ, що посланець США Стівен Віткофф прибуде до Ізраїлю завтра та зустрінеться з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу та іншими високопосадовцями.

Віткофф зупиняється в Ізраїлі дорогою до Абу-Дабі, де в середу та четвер проведе ще один раунд переговорів з росією та Україною 

- повідомив Равід.

За його словами, на цьому етапі зустріч з іранцями ще не запланована, але переговори з цього питання тривають.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив про заплановані на 4 та 5 лютого в Абу-Дабі тристоронні зустрічі. Україна готова до предметної розмови, яка має наблизити до закінчення війни.

Раніше Глава держави заявив, що дата або місце наступного раунду переговорів між Україною та росією за посередництва США може змінитися. Причина - ситуація між США та Іраном, яка може вплинути на терміни зустрічі.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Стів Віткофф
Ізраїль
Абу-Дабі
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Володимир Зеленський
Україна
Іран