Спецпосланник США Виткофф проведет переговоры с рф и Украиной в Абу-Даби - СМИ
Киев • УНН
Спецпосланник президента США Стивен Виткофф отправится в Абу-Даби для переговоров с россией и Украиной. Он также встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Виткофф отправится в Абу-Даби, где в среду и четверг проведет еще один раунд переговоров с россией и Украиной. Об этом сообщил в соцсети "Х" журналист Axios Барак Равид, передает УНН.
Детали
Высокопоставленный американский чиновник подтвердил СМИ, что посланник США Стивен Виткофф прибудет в Израиль завтра и встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими высокопоставленными лицами.
Виткофф останавливается в Израиле по дороге в Абу-Даби, где в среду и четверг проведет еще один раунд переговоров с россией и Украиной
По его словам, на этом этапе встреча с иранцами еще не запланирована, но переговоры по этому вопросу продолжаются.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о запланированных на 4 и 5 февраля в Абу-Даби трехсторонних встречах. Украина готова к предметному разговору, который должен приблизить к окончанию войны.
Ранее Глава государства заявил, что дата или место следующего раунда переговоров между Украиной и россией при посредничестве США может измениться. Причина - ситуация между США и Ираном, которая может повлиять на сроки встречи.