Виткофф и Кушнер прибудут на переговоры в Абу-Даби с РФ и Украиной - Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что спецпосланник президента США Стивен Виткофф и Джаред Кушнер отправятся в Абу-Даби для переговоров с Россией и Украиной, передает УНН.

Президент продолжает активно проводить дипломатические мероприятия, чтобы положить конец этой войне. Вот почему спецпосланники Виткофф и Джаред Кушнер завтра будут в Абу-Даби для проведения еще одного раунда трехсторонних переговоров. Я бы отметила, что трехсторонние переговоры, которые состоялись на прошлой неделе или неделей ранее, носят исторический характер. Никогда раньше все три наши страны не могли по-настоящему сесть за стол переговоров, чтобы продвинуться вперед на пути к миру - сказала Ливитт.

В кремле подтвердили, что новый раунд переговоров с участием Украины, США и рф пройдет 4-5 февраля в Абу-Даби

Она добавила, что Виткофф, Джаред и президент Трамп сделали невозможное возможным в том, что касается мира на Ближнем Востоке, добавив, что "знает, что они стремятся сделать то же самое и в отношении российско-украинской войны".

