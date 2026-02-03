$42.970.16
50.910.12
ukenru
19:39 • 1856 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
18:25 • 5204 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
16:50 • 10456 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
16:41 • 11907 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
16:33 • 10634 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 19037 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 26929 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 16219 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 24030 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
3 февраля, 09:16 • 34162 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Виткофф и Кушнер прибудут на переговоры в Абу-Даби с РФ и Украиной - Белый дом

Киев • УНН

 • 272 просмотра

Спецпосланник президента США Стивен Виткофф и Джаред Кушнер отправятся в Абу-Даби для переговоров с Россией и Украиной. Переговоры имеют целью продвижение к миру.

Виткофф и Кушнер прибудут на переговоры в Абу-Даби с РФ и Украиной - Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что спецпосланник президента США Стивен Виткофф и Джаред Кушнер отправятся в Абу-Даби для переговоров с Россией и Украиной, передает УНН

Президент продолжает активно проводить дипломатические мероприятия, чтобы положить конец этой войне. Вот почему спецпосланники Виткофф и Джаред Кушнер завтра будут в Абу-Даби для проведения еще одного раунда трехсторонних переговоров. Я бы отметила, что трехсторонние переговоры, которые состоялись на прошлой неделе или неделей ранее, носят исторический характер. Никогда раньше все три наши страны не могли по-настоящему сесть за стол переговоров, чтобы продвинуться вперед на пути к миру 

- сказала Ливитт. 

В кремле подтвердили, что новый раунд переговоров с участием Украины, США и рф пройдет 4-5 февраля в Абу-Даби02.02.26, 12:29 • 9536 просмотров

Она добавила, что Виткофф, Джаред и президент Трамп сделали невозможное возможным в том, что касается мира на Ближнем Востоке, добавив, что "знает, что они стремятся сделать то же самое и в отношении российско-украинской войны". 

Напомним 

Спецпосланник президента США Стивен Виткофф отправится в Абу-Даби для переговоров с Россией и Украиной. Он также встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"01.02.26, 13:12 • 55520 просмотров

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Дипломатка
Белый дом
Абу-Даби
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Украина