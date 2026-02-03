Виткофф и Кушнер прибудут на переговоры в Абу-Даби с РФ и Украиной - Белый дом
Киев • УНН
Спецпосланник президента США Стивен Виткофф и Джаред Кушнер отправятся в Абу-Даби для переговоров с Россией и Украиной. Переговоры имеют целью продвижение к миру.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что спецпосланник президента США Стивен Виткофф и Джаред Кушнер отправятся в Абу-Даби для переговоров с Россией и Украиной, передает УНН.
Президент продолжает активно проводить дипломатические мероприятия, чтобы положить конец этой войне. Вот почему спецпосланники Виткофф и Джаред Кушнер завтра будут в Абу-Даби для проведения еще одного раунда трехсторонних переговоров. Я бы отметила, что трехсторонние переговоры, которые состоялись на прошлой неделе или неделей ранее, носят исторический характер. Никогда раньше все три наши страны не могли по-настоящему сесть за стол переговоров, чтобы продвинуться вперед на пути к миру
Она добавила, что Виткофф, Джаред и президент Трамп сделали невозможное возможным в том, что касается мира на Ближнем Востоке, добавив, что "знает, что они стремятся сделать то же самое и в отношении российско-украинской войны".
Спецпосланник президента США Стивен Виткофф отправится в Абу-Даби для переговоров с Россией и Украиной. Он также встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
