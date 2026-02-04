$43.190.22
Переговори в Абу-Дабі: росіяни не йдуть на жодні поступки щодо України - ISW

Київ • УНН

 • 32 перегляди

За даними Інституту вивчення війни, російська сторона не йде на поступки і не змінює свої вимог щодо припинення війни в Україні. Кремль вимагає виведення ЗСУ з усіх окупованих рф територій, а також хоче, щоб Україна й надалі залишалась під російським впливом.

Переговори в Абу-Дабі: росіяни не йдуть на жодні поступки щодо України - ISW

У середу, 4 лютого, та в четвер, 5 лютого, в Абу-Дабі запланований новий раунд переговорів між США, росією і Україною. Але російська сторона не йде на поступки, не змінює свої вимог щодо припинення війни в Україні, повідомляє УНН з посиланням на Інститут вивчення війни.

Деталі

Колишній російський президент і прем’єр-міністр, а нині - секретар ради безпеки рф дмитро мєдвєдєв - під час тристороннього інтерв'ю для агентства Reuters, російського інформаційного агентства тасс та російського тпропагандиста семена пегова заявив, що росія не змінює своїх вимог та відкидає будь-які пропозиції про гарантії безпеки для України.

Він додав, що російський диктатор володимир путін вже озвучував ці вимоги в 2024 році. Йдеться про повне виведення українських військ з Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей, включаючи ті населені пункти, які росіяни не контролюють.

Також росіяни вимагають нейтралітет України (що дасть кремлю можливість диктувати міжнародну політику суверенної держави), демілітаризацію (значне скорочення чисельності збройних формувань, щоб Україна не могла захищатися у разі нового російського нападу) та "денацифікацію" (створення проросійського маріонеткового уряду і, де-факто, узаконене переслідування національно свідомих українських громадян, яких кремль вважає "нацистами").

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що росія відправила на тристоронні переговори з Україною та США в Абу-Дабі олександра зоріна, співробітника ГРУ, який вербував сирійських найманців для ПВК "вагнер".

Євген Устименко

