В среду, 4 февраля, и в четверг, 5 февраля, в Абу-Даби запланирован новый раунд переговоров между США, россией и Украиной. Но российская сторона не идет на уступки, не меняет своих требований по прекращению войны в Украине, сообщает УНН со ссылкой на Институт изучения войны.

Детали

Бывший российский президент и премьер-министр, а ныне - секретарь совета безопасности рф дмитрий медведев - во время трехстороннего интервью для агентства Reuters, российского информационного агентства ТАСС и российского пропагандиста семена пегова заявил, что россия не меняет своих требований и отвергает любые предложения о гарантиях безопасности для Украины.

Он добавил, что российский диктатор владимир путин уже озвучивал эти требования в 2024 году. Речь идет о полном выводе украинских войск из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, включая те населенные пункты, которые россияне не контролируют.

Также россияне требуют нейтралитета Украины (что даст кремлю возможность диктовать международную политику суверенного государства), демилитаризации (значительное сокращение численности вооруженных формирований, чтобы Украина не могла защищаться в случае нового российского нападения) и "денацификации" (создание пророссийского марионеточного правительства и, де-факто, узаконенное преследование национально сознательных украинских граждан, которых Кремль считает "нацистами").

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Россия отправила на трехсторонние переговоры с Украиной и США в Абу-Даби Александра Зорина, сотрудника ГРУ, который вербовал сирийских наемников для ЧВК "Вагнер".