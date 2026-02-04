$43.190.22
3 февраля, 22:15 • 13015 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 20669 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 20243 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 21563 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 21889 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 15716 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 25028 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 33469 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 17619 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 25323 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзивы
Переговоры в Абу-Даби: россияне не идут ни на какие уступки по Украине - ISW

Киев • УНН

 • 18 просмотра

По данным Института изучения войны, российская сторона не идет на уступки и не меняет своих требований по прекращению войны в Украине. кремль требует вывода ВСУ со всех оккупированных рф территорий, а также хочет, чтобы Украина и в дальнейшем оставалась под российским влиянием.

Переговоры в Абу-Даби: россияне не идут ни на какие уступки по Украине - ISW

В среду, 4 февраля, и в четверг, 5 февраля, в Абу-Даби запланирован новый раунд переговоров между США, россией и Украиной. Но российская сторона не идет на уступки, не меняет своих требований по прекращению войны в Украине, сообщает УНН со ссылкой на Институт изучения войны.

Детали

Бывший российский президент и премьер-министр, а ныне - секретарь совета безопасности рф дмитрий медведев - во время трехстороннего интервью для агентства Reuters, российского информационного агентства ТАСС и российского пропагандиста семена пегова заявил, что россия не меняет своих требований и отвергает любые предложения о гарантиях безопасности для Украины.

Он добавил, что российский диктатор владимир путин уже озвучивал эти требования в 2024 году. Речь идет о полном выводе украинских войск из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, включая те населенные пункты, которые россияне не контролируют.

Также россияне требуют нейтралитета Украины (что даст кремлю возможность диктовать международную политику суверенного государства), демилитаризации (значительное сокращение численности вооруженных формирований, чтобы Украина не могла защищаться в случае нового российского нападения) и "денацификации" (создание пророссийского марионеточного правительства и, де-факто, узаконенное преследование национально сознательных украинских граждан, которых Кремль считает "нацистами").

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Россия отправила на трехсторонние переговоры с Украиной и США в Абу-Даби Александра Зорина, сотрудника ГРУ, который вербовал сирийских наемников для ЧВК "Вагнер".

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Владимир Путин
Донецкая область
Луганская область
Запорожская область
Институт изучения войны
Reuters
Абу-Даби
Херсонская область
Соединённые Штаты
Украина