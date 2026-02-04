$43.190.22
Украинская делегация прибыла в Абу-Даби для переговоров с США и россией: первые подробности

Киев • УНН

 • 1522 просмотра

Украинская делегация прибыла в Абу-Даби для трехсторонних переговоров с США и россией. Среди присутствующих - Рустем Умеров, секретарь СНБО Украины.

В среду, 4 февраля, украинская делегация прибыла в Абу-Даби, где запланированы трехсторонние переговоры с США и россией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Суспільне".

Детали

Журналистам эту информацию подтвердил источник, знакомый с ходом переговоров.

Параллельно в сети появилось видео, где украинская делегация уже в Абу-Даби. На кадрах можно увидеть Рустема Умерова, секретаря СНБО Украины.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что самолет с российской делегацией приземлился в Абу-Даби.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Абу-Даби для переговоров с россией и Украиной. 

Также УНН сообщал, что российская сторона не идет на уступки, не меняет свои требования по прекращению войны в Украине. кремль требует вывода ВСУ со всех оккупированных рф территорий, а также хочет, чтобы Украина и в дальнейшем оставалась под российским влиянием.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Дипломатка
Рустем Умеров
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Абу-Даби
Соединённые Штаты