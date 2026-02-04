$43.190.22
Politico узнало об ожиданиях «более перспективных» переговоров в Абу-Даби и шансах на «завершение конфликта»

Киев • УНН

 • 214 просмотра

В Абу-Даби запланирован очередной раунд переговоров по Украине при посредничестве США. Эксперты надеются, что результаты покажут серьезность намерений Кремля, несмотря на возобновление атак на Украину.

Politico узнало об ожиданиях «более перспективных» переговоров в Абу-Даби и шансах на «завершение конфликта»

Очередной раунд переговоров по Украине при посредничестве США начинается сегодня в Абу-Даби, и, как ожидается, результаты могут показать, серьезно ли настроен глава кремля, а один опрошенный консультирующий эксперт отмечает, что "осторожно оптимистично настроен относительно того, что есть разумный шанс завершить этот конфликт весной", сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, "есть признаки того, что результаты очных переговоров на этой неделе могут наконец ответить на ключевой вопрос: серьезно ли настроен российский президент владимир путин?"

Накануне запланированных двухдневных переговоров россия возобновила масштабные воздушные атаки на поврежденную инфраструктуру Украины после короткого перерыва на выходные. россия поразила энергосеть страны и жилые дома, когда температура опустилась ниже -20 градусов Цельсия.

"путин должен быть лишен иллюзий, что он может чего-то достичь своими бомбардировками, террором и агрессией, – указал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. - Ни ожидаемые дипломатические усилия в Абу-Даби на этой неделе, ни его обещания Соединенным Штатам не помешали ему продолжать террор против простых людей в самую суровую зиму".

По словам президента США Дональда Трампа, эти обещания включали воздержание от атак на Киев и другие крупные города в течение целой недели в период "чрезвычайных холодов". Но как только Трамп высказался, представитель кремля дмитрий песков предупредил, что перерыв продлится только выходные, пишет издание.

"Это вряд ли можно назвать благоприятной стартовой площадкой для переговоров, и многие украинские политики утверждают, что россия просто притворяется, чтобы не оказаться в немилости у непредсказуемого лидера США - хотя и того, кто, кажется, проявляет чрезмерное терпение к путину, и гораздо меньше - к Президенту Украины Владимиру Зеленскому", - говорится в публикации.

Не то чтобы украинцы изначально придавали большое значение недельному "энергетическому прекращению огня". Жестокая война научила их ожидать худшего.

"К сожалению, все вполне предсказуемо, - написал во вторник советник ОП Михаил Подоляк. - Вот как выглядит российское "прекращение огня": во время кратковременной оттепели накопить достаточное количество ракет, а затем нанести удар ночью, когда температура падает до минус 24 градусов по Цельсию или ниже, целясь в гражданское население. россия не видит никакой причины останавливать войну, прекращать геноцидную практику или заниматься дипломатией. Только масштабная тактика замораживания".

"Трудно спорить с его пессимизмом. Кремль путина имеет долгий опыт использования мирных переговоров для задержки, запутывания, истощения оппонентов и продолжения войны. Это часть тактики, которую российский лидер и его мрачный министр иностранных дел сергей лавров неоднократно использовали в Украине и годами в Сирии", - пишет издание.

Тем не менее, по словам некоторых украинских и американских источников, знакомых с ходом переговоров, "есть признаки того, что нынешние переговоры могут быть более перспективными, чем широко считают", пишет издание.

Они говорят, что обе стороны на самом деле более "конструктивны" - "что, следует признать, является прилагательным, которое часто неправильно употребляется", отмечает издание.

"Раньше эти переговоры были похожи на вырывание зубов без анестезии", - сказал республиканский эксперт по внешней политике, консультировавший Киев. Он сказал: "Раньше мне хотелось кричать, когда мне приходилось видеть очередное заявление о "конструктивности" дискуссий. Но теперь, я думаю, они в некотором смысле конструктивны. Я замечаю, что русские относятся к этим переговорам серьезнее".

"Частично это, по его словам, произошло благодаря мастерству тех, кто сейчас возглавляет украинскую команду после ухода влиятельного бывшего руководителя аппарата Зеленского Андрея Ермака. Среди самых умных и способных – преемник Ермака на посту руководителя Офиса Президента и бывший руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов; секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров; и Давид Арахамия, который возглавляет парламентскую фракцию правящей партии Зеленского "Слуга народа"", - сказано в публикации.

"Я замечаю, что с момента участия Давида… наблюдается заметное улучшение в отношениях с российскими переговорщиками. Думаю, это потому, что они уважают их - особенно Давида - и потому, что они видят в них людей, которые живут реальностью и готовы к компромиссам", - пояснил эксперт.

"Я осторожно оптимистично настроен относительно того, что у нас есть разумный шанс завершить этот конфликт весной", - заявил эксперт.

Бывший высокопоставленный украинский чиновник был менее оптимистичным, но даже он согласился, что произошло изменение настроений и изменение тона со стороны россии за столом переговоров, пишет издание.

Описывая главу российской делегации, начальника главного управления генерального штаба вооруженных сил россии игоря костюкова и офицера военной разведки александра зорина как практичных людей, он сказал, что ни один из них не склонен читать длинные лекции о "первопричинах" конфликта - в отличие от лаврова и путина. "Российские разведчики были трудолюбивыми, вникая в практические детали", - отметил бывший чиновник, с которым до сих пор консультируется офис Зеленского.

Он предполагает, что это изменение может быть связано с тем, что кремль интерпретирует, что Европа серьезнее относится к обороне всего континента, наращивает производство оружия и пытается стать менее зависимой от США в вопросе общей безопасности.

"Мирное соглашение, конец войны, может в значительной степени снизить импульс этой ситуации – европейским лидерам будет гораздо труднее убедить своих избирателей в жертвах, которые понадобятся для перехода к увеличению расходов на оборону", – сказал он.

Конечно, изменение тона россии может быть еще одной попыткой обмануть Трампа, замечает издание. "путин почти ничего не может показать как результат за огромные расходы войны. Принятие переговорного урегулирования сейчас, где он не может претендовать на четкую "победу" для россии и для российского народа, будет большой проблемой внутри страны", - утверждал австралийский генерал в отставке Мик Райан.

"Какими бы ни были причины, то, что появится в Абу-Даби в ближайшие дни, вероятно, покажет нам, наконец ли путин намерен серьезно относиться к делу", - отмечается в публикации.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
