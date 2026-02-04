$43.190.22
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"

Київ • УНН

 • 66 перегляди

У Абу-Дабі заплановано черговий раунд переговорів щодо України за посередництва США. Експерти сподіваються, що результати покажуть серйозність намірів Кремля, попри відновлення атак на Україну.

Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"

Черговий раунд переговорів щодо України за посередництва США розпочинається сьогодні в Абу-Дабі, і, як очікується, результати можуть показати, чи серйозно налаштований глава кремля, а один опитаний консультуючий експерт зазначає, що "обережно оптимістично налаштований щодо того, що є розумний шанс завершити цей конфлікт навесні", повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Як пише видання, "є ознаки того, що результати очних переговорів цього тижня можуть нарешті відповісти на ключове питання: чи серйозно налаштований російський президент володимир путін?"

Напередодні запланованих дводенних переговорів росія відновила масштабні повітряні атаки на пошкоджену інфраструктуру України після короткої перерви на вихідні. росія вразила енергомережу країни та житлові будинки, коли температура опустилася нижче -20 градусів Цельсія.

"путін має бути позбавлений ілюзій, що він може чогось досягти своїми бомбардуваннями, терором та агресією, – вказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. - Ні очікувані дипломатичні зусилля в Абу-Дабі цього тижня, ні його обіцянки Сполученим Штатам не завадили йому продовжувати терор проти простих людей у ​​найсуворішу зиму".

За словами президента США Дональда Трампа, ці обіцянки включали утримання від атак на Київ та інші великі міста протягом цілого тижня в період "надзвичайних холодів". Але щойно Трамп висловився, речник кремля дмитро пєсков попередив, що перерва триватиме лише вихідні, пише видання.

"Це навряд чи можна назвати сприятливим стартовим майданчиком для переговорів, і багато українських політиків стверджують, що росія просто вдає, щоб не опинитися в немилості у непередбачуваного лідера США - хоча й того, хто, здається, виявляє надмірне терпіння до путіна, і набагато менше - до Президента України Володимира Зеленського", - ідеться у публікації.

Не те щоб українці спочатку надавали великого значення тижневому "енергетичному припиненню вогню". Жорстока війна навчила їх очікувати найгіршого.

"На жаль, все цілком передбачувано, - написав у вівторок радник ОП Михайло Подоляк. - Ось як виглядає російське "припинення вогню": під час короткочасної відлиги накопичити достатню кількість ракет, а потім завдати удару вночі, коли температура падає до мінус 24 градусів за Цельсієм або нижче, цілячись у цивільне населення. росія не бачить жодної причини зупиняти війну, припиняти геноцидну практику чи займатися дипломатією. Тільки масштабна тактика заморожування".

"Важко сперечатися з його песимізмом. Кремль путіна має довгий досвід використання мирних переговорів для затримки, заплутування, виснаження опонентів та продовження війни. Це частина тактики, яку російський лідер та його похмурий міністр закордонних справ сергій лавров неодноразово використовували в Україні та роками в Сирії", - пише видання.

Тим не менш, за словами деяких українських та американських джерел, знайомих з ходом переговорів, "є ознаки того, що нинішні переговори можуть бути більш перспективними, ніж широко вважають", пише видання.

Вони кажуть, що обидві сторони насправді є більш "конструктивними" - "що, слід визнати, є прикметником, який часто неправильно вживається", зазначає видання.

"Раніше ці переговори були схожі на виривання зубів без анестезії", - сказав республіканський експерт із зовнішньої політики, який консультував Київ. Він сказав: "Раніше мені хотілося кричати, коли мені доводилося бачити чергову заяву про "конструктивність" дискусій. Але тепер, я думаю, вони в деякому сенсі конструктивні. Я помічаю, що росіяни ставляться до цих переговорів серйозніше".

"Частково це, за його словами, сталося завдяки майстерності тих, хто зараз очолює українську команду після відходу впливового колишнього керівника апарату Зеленського Андрія Єрмака. Серед найрозумніших і найздібніших – наступник Єрмака на посаді керівника Офісу Президента та колишній керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов; секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров; та Давид Арахамія, який очолює парламентську фракцію правлячої партії Зеленського "Слуга народу"", - сказано у публікації.

"Я помічаю, що з моменту участі Давида… спостерігається помітне покращення у відносинах з російськими переговорниками. Думаю, це тому, що вони поважають їх - особливо Давида - і тому, що вони бачать у них людей, які живуть реальністю та готові до компромісів", - пояснив експерт.

"Я обережно оптимістично налаштований щодо того, що у нас є розумний шанс завершити цей конфлікт навесні", - заявив експерт.

Колишній високопоставлений український чиновник був менш оптимістичним, але навіть він погодився, що відбулася зміна настроїв та зміни тону з боку росії за столом переговорів, пише видання.

Описуючи голову російської делегації, начальника головного управління генерального штабу збройних сил росії ігоря костюкова та офіцера військової розвідки олександра зоріна як практичних людей, він сказав, що жоден з них не схильний читати довгі лекції про "першопричини" конфлікту - на відміну від лаврова та путіна. "Російські розвідники були працьовитими, вникаючи в практичні деталі", - зазначив колишній чиновник, з яким досі консультується офіс Зеленського.

Він припускає, що ця зміна може бути пов’язана з тим, що кремль інтерпретує, що Європа серйозніше ставиться до оборони всього континенту, нарощує виробництво зброї та намагається стати менш залежною від США у питанні загальної безпеки.

"Мирна угода, кінець війни, може значною мірою знизити імпульс цієї ситуації – європейським лідерам буде набагато важче переконати своїх виборців у жертвах, які знадобляться для переходу до збільшення витрат на оборону", – сказав він.

Звичайно, зміна тону росії може бути ще однією спробою обдурити Трампа, зауважує видання. "путін майже нічого не може показати як результат за величезні витрати війни. Прийняття переговорного врегулювання зараз, де він не може претендувати на чітку "перемогу" для росії та для російського народу, буде великою проблемою всередині країни", - стверджував австралійський генерал у відставці Мік Раян.

"Якими б не були причини, те, що з’явиться в Абу-Дабі найближчими днями, ймовірно, покаже нам, чи нарешті путін має намір серйозно ставитися до справи", - зазначається у публікації.

Юлія Шрамко

