Треба шукати діалог, але здаватись ніхто не збирається: Зеленський про черговий раунд переговорів в Абу-Дабі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час другого раунду переговорів з рф в Абу-Дабі необхідно шукати діалог щодо завершення війни, але здаватися ніхто не збирається. Про це Зеленський заявив під час пресконференції з генсекретарем НАТО Марком Рютте, передає УНН.

Безумовно ми будемо підтримувати, якщо будуть аналогічні пропозиції від американців. Ми будемо підтримувати деескалаційні кроки. Ми домовились з нашою командою, я буду на зв'язку, вони зі мною з'єднаються, почуємо, про що вони (росіяни - ред.), що вони привезли, на що вони готові, на які компроміси готова російська сторона. Не тільки повинні бути сигнали щодо України. Ну, я думаю, що наша група знає і від мене також, що треба шукати діалог, але здаватись ніхто не збирається - сказав Зеленський.

Визначено дати наступних тристоронніх зустрічей, вони заплановані на 4 та 5 лютого в Абу-Дабі.