Треба шукати діалог, але здаватись ніхто не збирається: Зеленський про черговий раунд переговорів в Абу-Дабі

11:49 • 7886 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
11:48 • 12471 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
11:19 • 9058 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
09:22 • 17893 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
09:16 • 29435 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
3 лютого, 08:20 • 29419 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
3 лютого, 07:02 • 27321 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
3 лютого, 05:28 • 28889 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 34101 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 43517 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 760 окупантів та понад 50 артилерійських систем протягом добиPhoto3 лютого, 04:49 • 17032 перегляди
У Запорізькій області окупанти влаштували масові перевірки та допити власних співробітників через витік даних3 лютого, 05:15 • 10812 перегляди
Вінниччина зазнала масованої атаки рф: є влучання у критичну інфраструктуру і знеструмлення3 лютого, 06:15 • 15780 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 49293 перегляди
Провідна ТЕЦ Харкова зазнала важких пошкоджень, відновлення неможливе - депутат міськради09:06 • 24202 перегляди
Публікації
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка14:17 • 892 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 49385 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 61809 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 46849 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 2 лютого, 15:28 • 50431 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Олег Синєгубов
Федір Веніславський
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Харків
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Київська область
УНН Lite
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикоюPhoto14:20 • 218 перегляди
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto11:58 • 5160 перегляди
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 27150 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 27846 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo2 лютого, 16:01 • 27144 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
Financial Times
Шахед-136

Треба шукати діалог, але здаватись ніхто не збирається: Зеленський про черговий раунд переговорів в Абу-Дабі

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Україна шукатиме діалог з рф на переговорах 4-5 лютого в Абу-Дабі, але здаватися не буде. Він наголосив на підтримці деескалаційних кроків.

Треба шукати діалог, але здаватись ніхто не збирається: Зеленський про черговий раунд переговорів в Абу-Дабі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час другого раунду переговорів з рф в Абу-Дабі необхідно шукати діалог щодо завершення війни, але здаватися ніхто не збирається. Про це Зеленський заявив під час пресконференції з генсекретарем НАТО Марком Рютте, передає УНН.

Безумовно ми будемо підтримувати, якщо будуть аналогічні пропозиції від американців. Ми будемо підтримувати деескалаційні кроки. Ми домовились з нашою командою, я буду на зв'язку, вони зі мною з'єднаються, почуємо, про що вони (росіяни - ред.), що вони привезли, на що вони готові, на які компроміси готова російська сторона. Не тільки повинні бути сигнали щодо України. Ну, я думаю, що наша група знає і від мене також, що треба шукати діалог, але здаватись ніхто не збирається 

- сказав Зеленський. 

Нагадаємо 

Визначено дати наступних тристоронніх зустрічей, вони заплановані на 4 та 5 лютого в Абу-Дабі. 

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Марк Рютте
НАТО
Абу-Дабі
Володимир Зеленський
Україна