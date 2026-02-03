$42.970.16
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Нужно искать диалог, но сдаваться никто не собирается: Зеленский об очередном раунде переговоров в Абу-Даби

Киев • УНН

 • 496 просмотра

Президент Зеленский заявил, что Украина будет искать диалог с рф на переговорах 4-5 февраля в Абу-Даби, но сдаваться не будет. Он подчеркнул поддержку деэскалационных шагов.

Нужно искать диалог, но сдаваться никто не собирается: Зеленский об очередном раунде переговоров в Абу-Даби

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время второго раунда переговоров с рф в Абу-Даби необходимо искать диалог по завершению войны, но сдаваться никто не собирается. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с генсекретарем НАТО Марком Рютте, передает УНН.

Безусловно, мы будем поддерживать, если будут аналогичные предложения от американцев. Мы будем поддерживать деэскалационные шаги. Мы договорились с нашей командой, я буду на связи, они со мной свяжутся, услышим, о чем они (россияне - ред.), что они привезли, на что они готовы, на какие компромиссы готова российская сторона. Не только должны быть сигналы относительно Украины. Ну, я думаю, что наша группа знает и от меня также, что нужно искать диалог, но сдаваться никто не собирается 

- сказал Зеленский. 

Напомним 

Определены даты следующих трехсторонних встреч, они запланированы на 4 и 5 февраля в Абу-Даби. 

Павел Башинский

