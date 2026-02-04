$43.190.22
50.950.04
uk
09:59 • 406 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
07:36 • 4198 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 21981 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 39429 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 34154 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 34628 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 32284 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 20451 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 28556 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48 • 34359 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−12°
2м/с
67%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
російська атака на Одесу: пошкоджено школу, дитсадок та житлові будинкиPhoto04:32 • 3942 перегляди
Окупанти підриваються на власних мінах у дельті Дніпра – звіт "АТЕШ"05:00 • 5450 перегляди
Снігопади в Японії: кількість жертв зросла до 35 осіб, сніговий покрив перевищує 2, а подекуди й 4 метриPhoto05:46 • 19467 перегляди
На Одещині через атаку рф пошкоджено критичну інфраструктуру, є постраждалий: показали наслідкиPhotoVideo06:41 • 4982 перегляди
Переговори в Абу-Дабі: росіяни не йдуть на жодні поступки щодо України - ISW07:33 • 23638 перегляди
Публікації
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 40161 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 42045 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 80869 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 89497 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 71166 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Сергій Лисак
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Європа
Білий дім
Реклама
УНН Lite
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев’ять років шлюбу3 лютого, 18:03 • 17830 перегляди
Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"Video3 лютого, 16:57 • 18176 перегляди
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикоюPhoto3 лютого, 14:20 • 21277 перегляди
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto3 лютого, 11:58 • 28152 перегляди
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 38636 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Золото
Дипломатка

Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров

Київ • УНН

 • 386 перегляди

В Абу-Дабі стартував черговий етап перемовин у тристоронньому форматі: Україна, США та росія. Після роботи в окремих групах відбудеться спільна синхронізація позицій.

Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров

В Абу-Дабі стартував новий раунд тристоронніх мирних переговорів за участю України, США та росії, про перебіг кожного етапу інформують Президента, повідомив голова української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров, повідомивши їх формат, пише УНН.

Розпочався черговий етап перемовин в Абу-Дабі. Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та росія. Далі – робота в окремих групах за напрямами, після чого запланована повторна спільна синхронізація позицій

- повідомив Умєров.

Голова української делегації наголосив: "Працюємо в межах чітких директив Президента Володимира Зеленського для досягнення достойного і тривалого миру".

"Про перебіг кожного етапу перемовин інформуємо Главу держави", - зазначив Умєров.

Нагадаємо

У середу, 4 лютого, українська делегація прибула в Абу-Дабі, де заплановані тристоронні переговори з США та росією.

Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"04.02.26, 09:36 • 4182 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Абу-Дабі
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна