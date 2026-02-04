Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров

В Абу-Дабі стартував новий раунд тристоронніх мирних переговорів за участю України, США та росії, про перебіг кожного етапу інформують Президента, повідомив голова української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров, повідомивши їх формат, пише УНН.

Розпочався черговий етап перемовин в Абу-Дабі. Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та росія. Далі – робота в окремих групах за напрямами, після чого запланована повторна спільна синхронізація позицій - повідомив Умєров.

Голова української делегації наголосив: "Працюємо в межах чітких директив Президента Володимира Зеленського для досягнення достойного і тривалого миру".

"Про перебіг кожного етапу перемовин інформуємо Главу держави", - зазначив Умєров.

Нагадаємо

У середу, 4 лютого, українська делегація прибула в Абу-Дабі, де заплановані тристоронні переговори з США та росією.

Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"