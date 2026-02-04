Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
Київ • УНН
В Абу-Дабі стартував черговий етап перемовин у тристоронньому форматі: Україна, США та росія. Після роботи в окремих групах відбудеться спільна синхронізація позицій.
В Абу-Дабі стартував новий раунд тристоронніх мирних переговорів за участю України, США та росії, про перебіг кожного етапу інформують Президента, повідомив голова української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров, повідомивши їх формат, пише УНН.
Розпочався черговий етап перемовин в Абу-Дабі. Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та росія. Далі – робота в окремих групах за напрямами, після чого запланована повторна спільна синхронізація позицій
Голова української делегації наголосив: "Працюємо в межах чітких директив Президента Володимира Зеленського для досягнення достойного і тривалого миру".
"Про перебіг кожного етапу перемовин інформуємо Главу держави", - зазначив Умєров.
У середу, 4 лютого, українська делегація прибула в Абу-Дабі, де заплановані тристоронні переговори з США та росією.
