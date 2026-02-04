В ОАЕ показали перші офіційні кадри з другого раунду переговорів України, США та рф в Абу-Дабі

Другий раунд тристоронніх переговорів між Україною, Сполученими Штатами та рф розпочався сьогодні в Абу-Дабі в межах дипломатичних зусиль щодо просування політичного процесу врегулювання російсько-української війни, підтвердили у МЗС ОАЕ у четвер, оприлюднивши перші офіційні фото з сьогоднішньої зустрічі, пише УНН.

Деталі

На оприлюднених фото видно представників делегацій України, США та рф, які сидять за П-подібним столом. З українського боку помітно членів делегації Рустема Умєрова, Кирила Буданова, Сергія Кислицю, Давида Арахамію, представників війська та розвідки.

Серед присутніх від американської сторони видно, зокрема, посланника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та зятя і радника Трампа Джареда Кушнера.

МЗС ОАЕ заявило, що "проведення цього раунду в ОАЕ відображає його міцні та збалансовані відносини з усіма трьома сторонами, а також впевненість міжнародної спільноти в його ролі у сприянні діалогу та забезпеченні сприятливого середовища для конструктивних переговорів, які очолює президент США Дональд Трамп".

Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров

Міністерство зазначило, що "початок другого раунду відображає відданість залучених сторін дипломатичному процесу, висловивши сподівання, що цей раунд буде базуватися на досягненнях першого раунду, тим самим сприяючи прогресу до ширшого взаєморозуміння".

Міністерство підтвердило "відданість ОАЕ підтримці міжнародних зусиль, спрямованих на досягнення всеохоплюючого та сталого політичного рішення, яке покращить перспективи миру та стабільності як на регіональному, так і на міжнародному рівнях".

"Інтерес - з'ясувати, на що налаштовані росіяни та американці" - МЗС про переговори в Абу-Дабі