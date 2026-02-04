$43.190.22
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
09:59 • 6018 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
09:58 • 1696 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
07:36 • 9136 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 24817 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир'я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 42708 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 35630 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 35726 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росія
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 32972 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 20844 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
"Інтерес - з'ясувати, на що налаштовані росіяни та американці" - МЗС про переговори в Абу-Дабі

Київ • УНН

 • 254 перегляди

На дводенних мирних переговорах в Абу-Дабі Україна прагне зрозуміти реальні наміри росіян та американців. У фокусі обговорень — військово-політичні та гуманітарні питання, зокрема обмін полоненими.

"Інтерес - з'ясувати, на що налаштовані росіяни та американці" - МЗС про переговори в Абу-Дабі

Інтерес української сторони на черговому дводенному раунді мирних переговорів в Абу-Дабі у тому, щоб з'ясувати, на що реально налаштовані росіяни та американці, заявив під час брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, пише УНН.

Деталі

"Щодо Абу-Дабі. Дійсно, відбувають переговори, зустрічі сьогодні та завтра. Це продовження, власне, того треку, який відбувався перед тим. Українська сторона очікує від цим зустрічей, по-перше, почути, побачити, з яким фідбеком приїдуть росіяни, бо вони після останнього раунду мали час узгодити зі своїм керівництвом позиції, почувши те, що обговорювалося минулого разу, пропозиції української. Тому першочергово - це можливість почути, що вони будуть говорити", - сказав речник МЗС.

"У фокусі цих переговорів будуть насамперед військові та військово-політичні питання. Це видно зі складу делегацій, які там зустрічаються. Є багато нюансів про те, як може відбуватися закінчення війни, у якому Україна зацікавлена, я ще раз наголошую. Тому що Україна конструктивно підходить до цього процесу й зацікавлена у закінченні війни, у знаходженні реальних кроків, як припинити кровопролиття", - наголосив Тихий. - І ці нюанси, яких достатньо багато, будуть обговорюватися там, в Абу-Дабі, сьогодні і завтра".

Інтерес української сторони у тому, щоб з'ясувати, на що реально налаштовані росіяни, і на що реально налаштовані американці у цьому контексті. Сподіваюся, що це вдасться

- заявив речник МЗС України.

Він також вказав, що "гуманітарні питання і надалі перебувають у фокусі", українська делегація "продовжує максимально сильно працювати над реалізацією гуманітарних питань і насамперед я маю на увазі, звісно, обміни військовополоненими".

Юлія Шрамко

