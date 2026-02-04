"Інтерес - з'ясувати, на що налаштовані росіяни та американці" - МЗС про переговори в Абу-Дабі

Інтерес української сторони на черговому дводенному раунді мирних переговорів в Абу-Дабі у тому, щоб з'ясувати, на що реально налаштовані росіяни та американці, заявив під час брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, пише УНН.

Деталі

"Щодо Абу-Дабі. Дійсно, відбувають переговори, зустрічі сьогодні та завтра. Це продовження, власне, того треку, який відбувався перед тим. Українська сторона очікує від цим зустрічей, по-перше, почути, побачити, з яким фідбеком приїдуть росіяни, бо вони після останнього раунду мали час узгодити зі своїм керівництвом позиції, почувши те, що обговорювалося минулого разу, пропозиції української. Тому першочергово - це можливість почути, що вони будуть говорити", - сказав речник МЗС.

"У фокусі цих переговорів будуть насамперед військові та військово-політичні питання. Це видно зі складу делегацій, які там зустрічаються. Є багато нюансів про те, як може відбуватися закінчення війни, у якому Україна зацікавлена, я ще раз наголошую. Тому що Україна конструктивно підходить до цього процесу й зацікавлена у закінченні війни, у знаходженні реальних кроків, як припинити кровопролиття", - наголосив Тихий. - І ці нюанси, яких достатньо багато, будуть обговорюватися там, в Абу-Дабі, сьогодні і завтра".

Інтерес української сторони у тому, щоб з'ясувати, на що реально налаштовані росіяни, і на що реально налаштовані американці у цьому контексті. Сподіваюся, що це вдасться - заявив речник МЗС України.

Він також вказав, що "гуманітарні питання і надалі перебувають у фокусі", українська делегація "продовжує максимально сильно працювати над реалізацією гуманітарних питань і насамперед я маю на увазі, звісно, обміни військовополоненими".

