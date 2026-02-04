"Интерес - выяснить, на что настроены россияне и американцы" - МИД о переговорах в Абу-Даби

$43.190.22
50.950.04
ukenru
10:29 • 5722 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
09:59 • 10009 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
09:58 • 4904 просмотра
Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году - Нафтогаз
07:36 • 11235 просмотра
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
3 февраля, 22:15 • 26360 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 43927 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 36301 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 35975 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 33177 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 20950 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
3.5м/с
71%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
российская атака на Одессу: повреждены школа, детсад и жилые домаPhoto4 февраля, 04:32 • 9948 просмотра
Оккупанты подрываются на собственных минах в дельте Днепра – отчет "АТЕШ"4 февраля, 05:00 • 10907 просмотра
Снегопады в Японии: число жертв возросло до 35 человек, снежный покров превышает 2, а местами и 4 метраPhoto4 февраля, 05:46 • 23070 просмотра
В Одесской области из-за атаки рф повреждена критическая инфраструктура, есть пострадавший: показали последствияPhotoVideo06:41 • 10863 просмотра
Переговоры в Абу-Даби: россияне не идут ни на какие уступки по Украине - ISW07:33 • 27957 просмотра
публикации
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой11:15 • 4666 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 43832 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 45596 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 84378 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 92886 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Рустем Умеров
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Запорожье
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака3 февраля, 18:03 • 19585 просмотра
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"Video3 февраля, 16:57 • 19763 просмотра
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto3 февраля, 14:20 • 22791 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto3 февраля, 11:58 • 29602 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 40000 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Шахед-136

"Интерес - выяснить, на что настроены россияне и американцы" - МИД о переговорах в Абу-Даби

Киев • УНН

 • 982 просмотра

На двухдневных мирных переговорах в Абу-Даби Украина стремится понять реальные намерения россиян и американцев. В фокусе обсуждений — военно-политические и гуманитарные вопросы, в частности обмен пленными.

"Интерес - выяснить, на что настроены россияне и американцы" - МИД о переговорах в Абу-Даби

Интерес украинской стороны на очередном двухдневном раунде мирных переговоров в Абу-Даби состоит в том, чтобы выяснить, на что реально настроены россияне и американцы, заявил во время брифинга спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, пишет УНН.

Детали

"Относительно Абу-Даби. Действительно, проходят переговоры, встречи сегодня и завтра. Это продолжение, собственно, того трека, который происходил перед этим. Украинская сторона ожидает от этих встреч, во-первых, услышать, увидеть, с каким фидбеком приедут россияне, потому что они после последнего раунда имели время согласовать со своим руководством позиции, услышав то, что обсуждалось в прошлый раз, предложения украинской. Поэтому первоочередно - это возможность услышать, что они будут говорить", - сказал спикер МИД.

"В фокусе этих переговоров будут прежде всего военные и военно-политические вопросы. Это видно из состава делегаций, которые там встречаются. Есть много нюансов о том, как может происходить окончание войны, в котором Украина заинтересована, я еще раз подчеркиваю. Потому что Украина конструктивно подходит к этому процессу и заинтересована в окончании войны, в нахождении реальных шагов, как прекратить кровопролитие, - подчеркнул Тихий. - И эти нюансы, которых достаточно много, будут обсуждаться там, в Абу-Даби, сегодня и завтра".

Интерес украинской стороны в том, чтобы выяснить, на что реально настроены россияне, и на что реально настроены американцы в этом контексте. Надеюсь, что это удастся

- заявил спикер МИД Украины.

Он также указал, что "гуманитарные вопросы и в дальнейшем находятся в фокусе", украинская делегация "продолжает максимально сильно работать над реализацией гуманитарных вопросов и прежде всего я имею в виду, конечно, обмены военнопленными".

Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров04.02.26, 11:59 • 10013 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Дипломатка
Абу-Даби
Украина