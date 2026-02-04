"Интерес - выяснить, на что настроены россияне и американцы" - МИД о переговорах в Абу-Даби

Интерес украинской стороны на очередном двухдневном раунде мирных переговоров в Абу-Даби состоит в том, чтобы выяснить, на что реально настроены россияне и американцы, заявил во время брифинга спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, пишет УНН.

Детали

"Относительно Абу-Даби. Действительно, проходят переговоры, встречи сегодня и завтра. Это продолжение, собственно, того трека, который происходил перед этим. Украинская сторона ожидает от этих встреч, во-первых, услышать, увидеть, с каким фидбеком приедут россияне, потому что они после последнего раунда имели время согласовать со своим руководством позиции, услышав то, что обсуждалось в прошлый раз, предложения украинской. Поэтому первоочередно - это возможность услышать, что они будут говорить", - сказал спикер МИД.

"В фокусе этих переговоров будут прежде всего военные и военно-политические вопросы. Это видно из состава делегаций, которые там встречаются. Есть много нюансов о том, как может происходить окончание войны, в котором Украина заинтересована, я еще раз подчеркиваю. Потому что Украина конструктивно подходит к этому процессу и заинтересована в окончании войны, в нахождении реальных шагов, как прекратить кровопролитие, - подчеркнул Тихий. - И эти нюансы, которых достаточно много, будут обсуждаться там, в Абу-Даби, сегодня и завтра".

Интерес украинской стороны в том, чтобы выяснить, на что реально настроены россияне, и на что реально настроены американцы в этом контексте. Надеюсь, что это удастся - заявил спикер МИД Украины.

Он также указал, что "гуманитарные вопросы и в дальнейшем находятся в фокусе", украинская делегация "продолжает максимально сильно работать над реализацией гуманитарных вопросов и прежде всего я имею в виду, конечно, обмены военнопленными".

Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров