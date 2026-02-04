$43.190.22
50.950.04
ukenru
15:02 • 350 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
14:49 • 1844 просмотра
Послы ЕС согласовали кредит на 90 миллиардов евро для Украины - СМИ
10:29 • 13139 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
09:59 • 21458 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
09:58 • 17333 просмотра
Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году - Нафтогаз
4 февраля, 07:36 • 20961 просмотра
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
3 февраля, 22:15 • 34873 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 50027 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 39912 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 37033 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
3.6м/с
76%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Снегопады в Японии: число жертв возросло до 35 человек, снежный покров превышает 2, а местами и 4 метраPhoto4 февраля, 05:46 • 33861 просмотра
В Одесской области из-за атаки рф повреждена критическая инфраструктура, есть пострадавший: показали последствияPhotoVideo4 февраля, 06:41 • 21466 просмотра
Переговоры в Абу-Даби: россияне не идут ни на какие уступки по Украине - ISW4 февраля, 07:33 • 39367 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой11:15 • 18508 просмотра
В ОАЭ показали первые официальные кадры со второго раунда переговоров Украины, США и рф в Абу-ДабиPhoto13:46 • 11184 просмотра
публикации
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой11:15 • 18650 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 54985 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 56392 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 95332 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 103661 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Вадим Филашкин
Илон Маск
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Донецкая область
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Свитшот принцессы Дианы, ставший частью модной истории, снова доступен онлайнPhoto14:18 • 1328 просмотра
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака3 февраля, 18:03 • 25495 просмотра
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"Video3 февраля, 16:57 • 25195 просмотра
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto3 февраля, 14:20 • 27836 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto3 февраля, 11:58 • 34486 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Старлинк
Нефть марки Brent

Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра

Киев • УНН

 • 358 просмотра

Пресс-секретарь секретаря СНБО подтвердила завершение первого дня трехсторонних мирных переговоров в Абу-Даби. Переговоры с участием Украины, США и рф продолжатся на следующий день.

Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра

Завершение первого дня нового раунда трехсторонних мирных переговоров с участием Украины, США и рф в Абу-Даби подтвердила пресс-секретарь секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова, который возглавляет украинскую делегацию переговорщиков, пишет УНН.

Переговоры завершились, завтра планируют продолжить

сообщила журналистам пресс-секретарь секретаря СНБО Рустема Умерова Диана Давитян.

Напомним

Ранее СМИ сообщили, что первый день переговоров в Абу-Даби завершился, и они продолжатся в четверг.

Новый раунд трехсторонних мирных переговоров с участием Украины, США и России стартовал в Абу-Даби 4 февраля. О ходе каждого этапа информируют Президента, сообщил глава украинской делегации.

В МИД заявили, что интерес украинской стороны на очередном двухдневном раунде мирных переговоров в Абу-Даби в том, чтобы выяснить, на что реально настроены россияне и американцы.

Лилия Подоляк

ПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Рустем Умеров
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Министерство иностранных дел Украины
Абу-Даби
Соединённые Штаты
Украина