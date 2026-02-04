Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
Киев • УНН
Пресс-секретарь секретаря СНБО подтвердила завершение первого дня трехсторонних мирных переговоров в Абу-Даби. Переговоры с участием Украины, США и рф продолжатся на следующий день.
Завершение первого дня нового раунда трехсторонних мирных переговоров с участием Украины, США и рф в Абу-Даби подтвердила пресс-секретарь секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова, который возглавляет украинскую делегацию переговорщиков, пишет УНН.
Переговоры завершились, завтра планируют продолжить
Напомним
Ранее СМИ сообщили, что первый день переговоров в Абу-Даби завершился, и они продолжатся в четверг.
Новый раунд трехсторонних мирных переговоров с участием Украины, США и России стартовал в Абу-Даби 4 февраля. О ходе каждого этапа информируют Президента, сообщил глава украинской делегации.
В МИД заявили, что интерес украинской стороны на очередном двухдневном раунде мирных переговоров в Абу-Даби в том, чтобы выяснить, на что реально настроены россияне и американцы.