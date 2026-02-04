Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський повідомив про очікуваний обмін військовополонених. Цей крок дозволить повернути полонених додому.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом очікується обмін військовополонених, передає УНН.
Буде вагомий крок: ми очікуємо найближчим часом обмін військовополонених. Треба повертати полонених додому
Додамо
Раніше Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що найближчим часом будуть певні результати щодо обміну військовополоненими. Ця робота ведеться з 2022 року.