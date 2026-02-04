$43.190.22
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
16:19 • 5408 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
15:42 • 10824 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
15:39 • 10711 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
15:02 • 11152 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 18364 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 25127 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
4 лютого, 09:58 • 19509 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
4 лютого, 07:36 • 22580 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 36171 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
Популярнi новини
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 27654 перегляди
Військові КНДР ведуть вогонь по Україні з курської області рф - ГУР4 лютого, 11:55 • 7618 перегляди
В ОАЕ показали перші офіційні кадри з другого раунду переговорів України, США та рф в Абу-ДабіPhoto13:46 • 16255 перегляди
Світшот принцеси Діани, який став частиною модної історії, знову доступний онлайнPhoto14:18 • 7780 перегляди
Посли ЄС погодили кредит на 90 мільярдів євро для України - ЗМІ14:49 • 9868 перегляди
Публікації
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 27753 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 60274 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 61157 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 100225 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 108380 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Китай
Київська область
УНН Lite
Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на ЄвробаченняVideo18:16 • 276 перегляди
"Я розплакалася": Наталія Могилевська відповіла на критику щодо виховання доньокPhoto17:19 • 2240 перегляди
Фільм Макджі з Крісом Праттом розкриває дату виходу та перші кадриPhoto16:32 • 3112 перегляди
Ченнінг Татум переніс операцію на плечі та показався в лікарняній палатіPhotoVideo15:33 • 4486 перегляди
Світшот принцеси Діани, який став частиною модної історії, знову доступний онлайнPhoto14:18 • 7900 перегляди
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом

Київ • УНН

 • 304 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив про очікуваний обмін військовополонених. Цей крок дозволить повернути полонених додому.

Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом очікується обмін військовополонених, передає УНН.

Буде вагомий крок: ми очікуємо найближчим часом обмін військовополонених. Треба повертати полонених додому 

- заявив Зеленський.

Додамо

Раніше Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що найближчим часом будуть певні результати щодо обміну військовополоненими. Ця робота ведеться з 2022 року.

Антоніна Туманова

Політика
Війна в Україні
Володимир Зеленський