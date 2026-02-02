Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими

Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що найближчим часом будуть певні результати щодо обміну військовополоненими. Про це Умєров заявив в ефірі телемарафону, передає УНН.

Найближчим часом ви почуєте вже певні результати. Це постійна робота, яка ведеться вже з 2022 року - сказав Умєров, відповідаючи на питання щодо обміну військовополоненими.

Нагадаємо

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уперше назвав загальну кількість росіян, які потрапили в полон під час повномасштабного вторгнення в Україну.