$42.810.04
51.020.22
ukenru
20:49 • 40 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
19:26 • 2286 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
18:38 • 9782 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
18:37 • 9416 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
18:01 • 7702 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
16:56 • 9426 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
15:28 • 16113 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
2 лютого, 11:00 • 23498 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
2 лютого, 08:37 • 38043 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 60350 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−18°
1.1м/с
76%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі2 лютого, 11:11 • 31616 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 53461 перегляди
Голова ОБСЄ прибув до Києва та анонсував візит до москви2 лютого, 11:38 • 20879 перегляди
20th Century Studios презентувала трейлер продовження культового фільму "Диявол носить Прада"Video2 лютого, 11:48 • 18081 перегляди
"Біль ніколи не зменшиться": Барбара Кузьменко у день роковин загибелі тата опублікувала емоційний дописPhoto2 лютого, 12:47 • 14902 перегляди
Публікації
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo18:38 • 9778 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита17:09 • 7990 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 15:28 • 16112 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 53549 перегляди
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі2 лютого, 11:11 • 31639 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Джеффрі Епштайн
Білл Клінтон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto19:01 • 2430 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video16:54 • 5128 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo16:01 • 5812 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo15:14 • 7130 перегляди
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу2 лютого, 14:27 • 7928 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Instagram

Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що найближчим часом будуть певні результати щодо обміну військовополоненими. Ця робота ведеться з 2022 року.

Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими

Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що найближчим часом будуть певні результати щодо обміну військовополоненими. Про це Умєров заявив в ефірі телемарафону, передає УНН

Найближчим часом ви почуєте вже певні результати. Це постійна робота, яка ведеться вже з 2022 року 

- сказав Умєров, відповідаючи на питання щодо обміну військовополоненими. 

Нагадаємо 

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уперше назвав загальну кількість росіян, які потрапили в полон під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Рустем Умєров
Рада національної безпеки і оборони України
Україна