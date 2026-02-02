В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными

Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что в ближайшее время будут определенные результаты по обмену военнопленными. Об этом Умеров заявил в эфире телемарафона, передает УНН.

В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты. Это постоянная работа, которая ведется уже с 2022 года - сказал Умеров, отвечая на вопрос об обмене военнопленными.

Напомним

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными впервые назвал общее количество россиян, попавших в плен во время полномасштабного вторжения в Украину.