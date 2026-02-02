$42.810.04
20:49 • 564 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
19:26 • 3244 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
18:38 • 10399 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
18:37 • 10150 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
18:01 • 8366 просмотра
Не только трехсторонний формат, но и двусторонний с США: Зеленский о новом раунде переговоров по завершению войны
16:56 • 9664 просмотра
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
15:28 • 16367 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
2 февраля, 11:00 • 23717 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
2 февраля, 08:37 • 38344 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
1 февраля, 12:14 • 60507 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo2 февраля, 11:19 • 54319 просмотра
Глава ОБСЕ прибыл в Киев и анонсировал визит в москву2 февраля, 11:38 • 21078 просмотра
20th Century Studios представила трейлер продолжения культового фильма "Дьявол носит Prada"Video2 февраля, 11:48 • 18288 просмотра
"Боль никогда не уменьшится": Барбара Кузьменко в день годовщины гибели отца опубликовала эмоциональный постPhoto2 февраля, 12:47 • 15102 просмотра
"Картофельный потоп": в Берлине из-за рекордного урожая устроили массовую раздачу бесплатного картофеля2 февраля, 13:05 • 9778 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo18:38 • 10399 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита17:09 • 8370 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит15:28 • 16367 просмотра
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo2 февраля, 11:19 • 54353 просмотра
Клиника с десятками "сожителей": кто скрывается по адресу скандальной Odrex в Одессе2 февраля, 11:11 • 31943 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Рустем Умеров
Андрей Сибига
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Швейцария
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto19:01 • 2642 просмотра
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"Video16:54 • 5296 просмотра
The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьереVideo16:01 • 5974 просмотра
Годовщина смерти Кузьмы: 5 песен Скрябина, которые стоит услышатьVideo2 февраля, 15:14 • 7290 просмотра
Жаркие британские выходные: Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон взорвали сеть2 февраля, 14:27 • 8108 просмотра
Отопление
Техника
Социальная сеть
Золото
Таймс

В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными

Киев • УНН

 • 568 просмотра

Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что в ближайшее время будут определенные результаты по обмену военнопленными. Эта работа ведется с 2022 года.

Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что в ближайшее время будут определенные результаты по обмену военнопленными. Об этом Умеров заявил в эфире телемарафона, передает УНН

В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты. Это постоянная работа, которая ведется уже с 2022 года 

- сказал Умеров, отвечая на вопрос об обмене военнопленными. 

Напомним 

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными впервые назвал общее количество россиян, попавших в плен во время полномасштабного вторжения в Украину.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Рустем Умеров
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Украина