В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
Киев • УНН
Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что в ближайшее время будут определенные результаты по обмену военнопленными. Об этом Умеров заявил в эфире телемарафона, передает УНН.
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты. Это постоянная работа, которая ведется уже с 2022 года
Напомним
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными впервые назвал общее количество россиян, попавших в плен во время полномасштабного вторжения в Украину.