Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время ожидается обмен военнопленными, передает УНН.
Будет весомый шаг: мы ожидаем в ближайшее время обмен военнопленных. Надо возвращать пленных домой
Добавим
Ранее Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что в ближайшее время будут определенные результаты по обмену военнопленными. Эта работа ведется с 2022 года.