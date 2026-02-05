$43.170.02
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
10:05 • 4698 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
09:53 • 4126 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
09:33 • 7404 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
09:26 • 7372 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
09:20 • 6654 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
07:22 • 10040 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
4 лютого, 21:10 • 18397 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 28637 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
4 лютого, 19:40 • 22284 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
Популярнi новини
рф атакує Київщину дронами: у Вишгородському районі постраждала людина5 лютого, 00:59 • 14317 перегляди
Прізвище путіна понад тисячу разів згадується у файлах Епштейна: педофіл прагнув налагодити тісний контакт з диктатором5 лютого, 01:10 • 10071 перегляди
Срібло знову обвалюється: падіння на 17% нівелювало спроби відновлення ринку; золото теж падаєPhoto05:01 • 11164 перегляди
російська атака дронами на Київ: пошкоджено багатоповерхівки, є постраждаліPhoto05:37 • 12467 перегляди
Окупанти перекидають війська на північ Донеччини, формат переміщення нетиповий - АндрющенкоPhoto07:12 • 10961 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 44158 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 74637 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 74866 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 113857 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф

Київ • УНН

 • 1390 перегляди

Делегації США, України та росії домовилися про обмін 314 полоненими. Цей результат досягнуто завдяки мирним переговорам, проведеним в ОАЕ за лідерства Дональда Трампа.

США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф

Делегації США, України та росії, які зібралися на мирні переговори в Абу-Дабі, домовилися про обмін 314 полоненими - уперше за п'ять місяців, повідомив посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф, який бере участь у перемовинах, пише УНН.

Сьогодні делегації Сполучених Штатів, України та росії домовилися про обмін 314 полоненими - перший такий обмін за п'ять місяців

- повідомив Віткофф.

Посланець Трампа наголосив, що "цього результату було досягнуто завдяки детальним та продуктивним мирним переговорам".

"Хоча ще багато роботи попереду, такі кроки демонструють, що постійна дипломатична взаємодія дає відчутні результати та просуває зусилля щодо припинення війни в Україні", - вказав Віткофф.

Про продовження переговорів

"Обговорення триватимуть, і в найближчі тижні очікується додатковий прогрес", - зазначив посланник президента США.

При цьому він висловив вдячність Об'єднаним Арабським Еміратам "за проведення цих обговорень", а також президенту США Дональду Трампу "за його лідерство, яке зробило цю угоду можливою".

В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров05.02.26, 09:22 • 10040 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Дональд Трамп
Об'єднані Арабські Емірати
Сполучені Штати Америки
Україна