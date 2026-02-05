США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Київ • УНН
Делегації США, України та росії домовилися про обмін 314 полоненими. Цей результат досягнуто завдяки мирним переговорам, проведеним в ОАЕ за лідерства Дональда Трампа.
Делегації США, України та росії, які зібралися на мирні переговори в Абу-Дабі, домовилися про обмін 314 полоненими - уперше за п'ять місяців, повідомив посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф, який бере участь у перемовинах, пише УНН.
Сьогодні делегації Сполучених Штатів, України та росії домовилися про обмін 314 полоненими - перший такий обмін за п'ять місяців
Посланець Трампа наголосив, що "цього результату було досягнуто завдяки детальним та продуктивним мирним переговорам".
"Хоча ще багато роботи попереду, такі кроки демонструють, що постійна дипломатична взаємодія дає відчутні результати та просуває зусилля щодо припинення війни в Україні", - вказав Віткофф.
Про продовження переговорів
"Обговорення триватимуть, і в найближчі тижні очікується додатковий прогрес", - зазначив посланник президента США.
При цьому він висловив вдячність Об'єднаним Арабським Еміратам "за проведення цих обговорень", а також президенту США Дональду Трампу "за його лідерство, яке зробило цю угоду можливою".
