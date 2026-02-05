$43.170.02
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузы
10:18 • 11403 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
10:05 • 28479 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
09:53 • 16913 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
09:33 • 18123 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
09:26 • 16385 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
07:22 • 12736 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
4 февраля, 21:10 • 19410 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 30353 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
4 февраля, 19:40 • 22992 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
ВСУ уничтожили 770 оккупантов и 60 артсистем за сутки - Генштаб
5 февраля, 04:49
Серебро снова обваливается: падение на 17% нивелировало попытки восстановления рынка; золото тоже падает
5 февраля, 05:01
российская атака дронами на Киев: повреждены многоэтажки, есть пострадавшие
5 февраля, 05:37
Оккупанты перебрасывают войска на север Донетчины, формат перемещения нетипичен - Андрющенко
5 февраля, 07:12
Переговоры Украины, США и рф в Абу-Даби завершились
12:00
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
10:05
Эксклюзив
10:05 • 28474 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой
4 февраля, 11:15
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"
3 февраля, 14:37
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко
3 февраля, 14:17
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться
3 февраля, 06:30
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имя
11:46
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок
4 февраля, 23:05
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образа
4 февраля, 19:58
Горящее пианино Меловина, магическое дерево Джамалы и молотильная птица "Ziferblat": во сколько обошлись поездки украинских артистов на Евровидение
4 февраля, 18:16
"Я расплакалась": Наталья Могилевская ответила на критику по поводу воспитания дочерей
4 февраля, 17:19
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузы

Киев • УНН

 • 462 просмотра

Президент Владимир Зеленский подтвердил возвращение 157 украинцев, среди которых военные и гражданские, в рамках первого после долгой паузы обмена. Большинство из них находились в плену с 2022 года.

Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузы

Президент Владимир Зеленский подтвердил возвращение 157 украинцев домой в рамках первого после долгой паузы обмена, пишет УНН.

Возвращаем наших домой – 157 украинцев. Воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Солдаты, сержанты и офицеры. И также с защитниками возвращаются гражданские. Большинство были в плену еще с 22-го года

- написал Зеленский в соцсетях.

"Сегодняшний обмен состоялся после долгой паузы, и очень важно, что его удалось реализовать. Спасибо всем, кто работает ради обменов, и всем, кто на фронте пополняет обменный фонд для Украины", - отметил Президент.

По его словам, "без решимости наших воинов такие обмены были бы невозможны, поэтому каждый результат наших подразделений – это то, что поддерживает и возможность возвращать украинцев домой из россии".

"Продолжим работу, чтобы освободить наших людей из плена. Должны вернуть и обязательно вернем всех. По каждой фамилии мы работаем. Чтобы каждая семья дождалась своих", - подчеркнул Зеленский.

рф заявила о первом с начала года обмене пленными с Украиной
05.02.26, 13:52

Юлия Шрамко

ОбществоПолитика
Военное положение
Война в Украине
Национальная гвардия Украины
Государственная пограничная служба Украины
Вооруженные силы Украины
Владимир Зеленский
Украина