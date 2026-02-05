Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузы

Президент Владимир Зеленский подтвердил возвращение 157 украинцев домой в рамках первого после долгой паузы обмена, пишет УНН.

Возвращаем наших домой – 157 украинцев. Воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Солдаты, сержанты и офицеры. И также с защитниками возвращаются гражданские. Большинство были в плену еще с 22-го года - написал Зеленский в соцсетях.

"Сегодняшний обмен состоялся после долгой паузы, и очень важно, что его удалось реализовать. Спасибо всем, кто работает ради обменов, и всем, кто на фронте пополняет обменный фонд для Украины", - отметил Президент.

По его словам, "без решимости наших воинов такие обмены были бы невозможны, поэтому каждый результат наших подразделений – это то, что поддерживает и возможность возвращать украинцев домой из россии".

"Продолжим работу, чтобы освободить наших людей из плена. Должны вернуть и обязательно вернем всех. По каждой фамилии мы работаем. Чтобы каждая семья дождалась своих", - подчеркнул Зеленский.

