Обсудили методы внедрения перемирия и мониторинга прекращения военных действий: Умеров о переговорах в ОАЭ
Киев • УНН
Делегации США, Украины и рф провели в Абу-Даби трехсторонние переговоры. Стороны обсудили прекращение войны, мониторинг перемирия и договорились об обмене пленными.
В течение двух дней делегации США, Украины и рф провели в Абу-Даби трехсторонние переговоры с целью продвижения усилий по прекращению войны в Украине. Делегации провели широкие обсуждения оставшихся нерешенных вопросов, в частности методов внедрения перемирия и мониторинга прекращения военных действий. Об этом сообщил Рустем Умеров, секретарь СНБО, глава украинской делегации, передает УНН.
В течение 4–5 февраля делегации Соединенных Штатов Америки, Украины и российской федерации провели в Абу-Даби вторые трехсторонние переговоры с целью продвижения усилий по прекращению войны в Украине. Обсуждения носили конструктивный характер и были сосредоточены на путях создания условий для достижения длительного мира
Он отметил, что делегации достигли договоренности, согласно которой россия и Украина осуществят взаимное освобождение по 157 военнопленных. Это первый обмен за последние пять месяцев.
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузы05.02.26, 15:04 • 16096 просмотров
В течение двух дней делегации провели широкие обсуждения оставшихся нерешенных вопросов, в частности методов внедрения перемирия и мониторинга прекращения военных действий. Делегации договорились проинформировать свои соответствующие столицы и продолжить трехсторонние переговоры в течение ближайших недель
Напомним
Украинская делегация готовит доклад Президенту Владимиру Зеленскому после первого дня переговоров в Абу-Даби.