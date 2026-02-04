Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі

Українська делегація готує доповідь Президенту Володимиру Зеленському після першого дня переговорів в Абу-Дабі, повідомив голова української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров, назвавши роботу "змістовною" і "продуктивною", пише УНН.

Після тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі переговорний процес сьогодні продовжився у форматі роботи в групах. (...) Робота була змістовною та продуктивною, з орієнтацією на конкретні кроки і практичні рішення. Готуємо доповідь Президенту Володимиру Зеленському - заявив голова української делегації Умєров.

Зі слів Умєрова, разом з ним українська делегація працювала у складі Кирила Буданова, Давида Арахамії, Сергія Кислиці, Андрія Гнатова, Вадима Скібіцького та Олександра Бевза.

З американського боку участь у консультаціях взяли Стів Віткофф, Джаред Кушнер і Джош Груенбаум, а також Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич. Російська сторона була представлена на високому військовому рівні.

Нагадаємо

Завершення першого дня нового раунду тристоронніх мирних переговорів за участю України, США та рф в Абу-Дабі підтвердила речниця секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова, який очолює українську делегацію перемовників.