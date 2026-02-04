$43.190.22
50.950.04
ukenru
16:19 • 334 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
15:42 • 2140 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
15:39 • 3120 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
15:02 • 4290 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
10:29 • 15321 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
4 февраля, 09:59 • 23591 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
4 февраля, 09:58 • 18642 просмотра
Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году - Нафтогаз
4 февраля, 07:36 • 21886 просмотра
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
3 февраля, 22:15 • 35567 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 50900 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
2м/с
73%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Одесской области из-за атаки рф повреждена критическая инфраструктура, есть пострадавший: показали последствияPhotoVideo4 февраля, 06:41 • 23438 просмотра
Британский премьер Стармер - Трампу: "Удары рф по энергетике Украины особенно жестоки и подлы"4 февраля, 07:13 • 6482 просмотра
Переговоры в Абу-Даби: россияне не идут ни на какие уступки по Украине - ISW4 февраля, 07:33 • 41652 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой11:15 • 21863 просмотра
В ОАЭ показали первые официальные кадры со второго раунда переговоров Украины, США и рф в Абу-ДабиPhoto13:46 • 13112 просмотра
публикации
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой11:15 • 22035 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 57052 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 58220 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 97223 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 105463 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Вадим Филашкин
Джефф Безос
Алексей Белошицкий
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Донецкая область
Абу-Даби
Реклама
УНН Lite
Ченнинг Татум перенес операцию на плече и показался в больничной палатеPhotoVideo15:33 • 1352 просмотра
Свитшот принцессы Дианы, ставший частью модной истории, снова доступен онлайнPhoto14:18 • 3174 просмотра
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака3 февраля, 18:03 • 26354 просмотра
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"Video3 февраля, 16:57 • 25996 просмотра
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto3 февраля, 14:20 • 28600 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Старлинк

Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали

Киев • УНН

 • 344 просмотра

После трехсторонней встречи в Абу-Даби переговоры продолжились в группах, украинская делегация готовит доклад Президенту. Российская сторона была представлена на высоком военном уровне.

Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали

Украинская делегация готовит доклад Президенту Владимиру Зеленскому после первого дня переговоров в Абу-Даби, сообщил глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров, назвав работу "содержательной" и "продуктивной", пишет УНН.

После трехсторонней встречи в Абу-Даби переговорный процесс сегодня продолжился в формате работы в группах. (...) Работа была содержательной и продуктивной, с ориентацией на конкретные шаги и практические решения. Готовим доклад Президенту Владимиру Зеленскому

- заявил глава украинской делегации Умеров.

По словам Умерова, вместе с ним украинская делегация работала в составе Кирилла Буданова, Давида Арахамии, Сергея Кислицы, Андрея Гнатова, Вадима Скибицкого и Александра Бевза.

С американской стороны участие в консультациях приняли Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и Джош Груенбаум, а также Дэниел Дрисколл и генерал Алекс Гринкевич. Российская сторона была представлена на высоком военном уровне.

Напомним

Завершение первого дня нового раунда трехсторонних мирных переговоров с участием Украины, США и РФ в Абу-Даби подтвердила пресс-секретарь секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова, который возглавляет украинскую делегацию переговорщиков.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Рустем Умеров
Давид Арахамия
Абу-Даби
Сергей Кислыця
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина