Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
Киев • УНН
После трехсторонней встречи в Абу-Даби переговоры продолжились в группах, украинская делегация готовит доклад Президенту. Российская сторона была представлена на высоком военном уровне.
Украинская делегация готовит доклад Президенту Владимиру Зеленскому после первого дня переговоров в Абу-Даби, сообщил глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров, назвав работу "содержательной" и "продуктивной", пишет УНН.
После трехсторонней встречи в Абу-Даби переговорный процесс сегодня продолжился в формате работы в группах. (...) Работа была содержательной и продуктивной, с ориентацией на конкретные шаги и практические решения. Готовим доклад Президенту Владимиру Зеленскому
По словам Умерова, вместе с ним украинская делегация работала в составе Кирилла Буданова, Давида Арахамии, Сергея Кислицы, Андрея Гнатова, Вадима Скибицкого и Александра Бевза.
С американской стороны участие в консультациях приняли Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и Джош Груенбаум, а также Дэниел Дрисколл и генерал Алекс Гринкевич. Российская сторона была представлена на высоком военном уровне.
Напомним
Завершение первого дня нового раунда трехсторонних мирных переговоров с участием Украины, США и РФ в Абу-Даби подтвердила пресс-секретарь секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова, который возглавляет украинскую делегацию переговорщиков.