Армия рф ночью совершила массированную атаку на энергетику Украины: атакованы ТЭС
Киев • УНН
Этой ночью российская армия атаковала подстанции, воздушные линии 750 кВ и 330 кВ, а также Бурштынскую и Добротворскую ТЭС. По всей Украине применено 4,5-5 очередей графиков аварийных отключений.
Этой ночью под ударом армии рф оказались подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ, а также Бурштынская и Добротворская ТЭС. По всей территории Украины применены 4,5-5 очередей графиков аварийных отключений, а в восточных и северных областях - специальные графики аварийных отключений. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, передает УНН.
Подробности
российские преступники совершили очередную массированную атаку на энергетические объекты Украины. Под ударом были подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ - основа энергосети Украины. Враг ударил также по генерации: Бурштынской ТЭС и Добротворской ТЭС. Блоки АЭС были разгружены персоналом. По состоянию на сейчас по всей территории Украины применены 4,5-5 очередей графиков аварийных отключений, а в восточных и северных областях - специальные графики аварийных отключений
По его словам, энергетики готовы приступить к восстановлению, как только это позволит ситуация с безопасностью, ведь атака до сих пор продолжается.
Кроме того, диспетчером Укрэнерго активирован запрос на аварийную помощь от Польши.
Напомним
В результате нанесенных врагом повреждений в большинстве регионов Украины применены аварийные отключения электроэнергии.