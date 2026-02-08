Україна створила резерв мобільного енергетичного обладнання для громад: хто отримав перші поставки

В Україні створено та розпочато наповнення Національного фонду резерву мобільного та модульного енергетичного обладнання. Мета фонду — сформувати державний резерв, який дозволить оперативно надавати громадам мобільне енергетичне обладнання у разі гострої потреби, передає УНН із посиланням на Мінрозвитку.

Ми створюємо системний інструмент, який дозволяє швидко реагувати на наслідки атак на критичну інфраструктуру. Майже 40 вантажівок із мобільним енергетичним обладнанням придбано коштом Національного резерву. Перші поставки вже вирушили туди, де сьогодні найбільше потрібні. Маємо підтримати громади там, де резервне живлення є критично необхідним для забезпечення тепла, води та електроенергії