Україна створила резерв мобільного енергетичного обладнання для громад: хто отримав перші поставки
Київ • УНН
В Україні запрацював Національний фонд резерву мобільного та модульного енергетичного обладнання для оперативної допомоги громадам. До Києва вже надійшли чотири когенераційні установки, Харків отримає три.
В Україні створено та розпочато наповнення Національного фонду резерву мобільного та модульного енергетичного обладнання. Мета фонду — сформувати державний резерв, який дозволить оперативно надавати громадам мобільне енергетичне обладнання у разі гострої потреби, передає УНН із посиланням на Мінрозвитку.
Ми створюємо системний інструмент, який дозволяє швидко реагувати на наслідки атак на критичну інфраструктуру. Майже 40 вантажівок із мобільним енергетичним обладнанням придбано коштом Національного резерву. Перші поставки вже вирушили туди, де сьогодні найбільше потрібні. Маємо підтримати громади там, де резервне живлення є критично необхідним для забезпечення тепла, води та електроенергії
До Києва надійшли чотири когенераційні установки потужністю по 2,3 МВт кожна. Загальна вартість обладнання становить 241,8 млн грн. Також, в межах наповнення фонду вже законтрактовано генератори великої потужності загальним обсягом понад 100 МВт. Перші одиниці такого обладнання вже доставлені до Києва.
Харків отримає три когенераційні установки потужністю по 4,3 МВт кожна, загальною вартістю 304,3 млн грн.
У Мінрозвитку додали, що найближчим часом установки будуть змонтовані на об’єктах критичної інфраструктури, де потреба у резервному живленні є першочерговою. Вони забезпечать додаткову потужність для перепідключення та стабільної роботи об’єктів, що постраждали внаслідок російських обстрілів, а також дозволять гарантувати надання базових послуг населенню.
Створення Національного фонду резерву мобільного та модульного енергетичного обладнання є частиною комплексної роботи держави з посилення енергетичної стійкості громад і підготовки до реагування на можливі кризові ситуації. Для цього Уряд ухвалив рішення про виділення 2,56 млрд гривень для закупівлі устаткування, резюмували у відомстві.
