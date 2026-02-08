$43.140.00
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
10:00 • 6150 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
08:45 • 3050 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
08:35 • 3372 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 21396 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 35210 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 33884 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 38789 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 30806 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 28451 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Україна створила резерв мобільного енергетичного обладнання для громад: хто отримав перші поставки

Київ • УНН

 • 46 перегляди

В Україні запрацював Національний фонд резерву мобільного та модульного енергетичного обладнання для оперативної допомоги громадам. До Києва вже надійшли чотири когенераційні установки, Харків отримає три.

Україна створила резерв мобільного енергетичного обладнання для громад: хто отримав перші поставки

В Україні створено та розпочато наповнення Національного фонду резерву мобільного та модульного енергетичного обладнання. Мета фонду — сформувати державний резерв, який дозволить оперативно надавати громадам мобільне енергетичне обладнання у разі гострої потреби, передає УНН із посиланням на Мінрозвитку.

Ми створюємо системний інструмент, який дозволяє швидко реагувати на наслідки атак на критичну інфраструктуру. Майже 40 вантажівок із мобільним енергетичним обладнанням придбано коштом Національного резерву. Перші поставки вже вирушили туди, де сьогодні найбільше потрібні. Маємо підтримати громади там, де резервне живлення є критично необхідним для забезпечення тепла, води та електроенергії 

- наголосив глава Мінрозвитку Олексій Кулеба.

До Києва надійшли чотири когенераційні установки потужністю по 2,3 МВт кожна. Загальна вартість обладнання становить 241,8 млн грн. Також, в межах наповнення фонду вже законтрактовано генератори великої потужності загальним обсягом понад 100 МВт. Перші одиниці такого обладнання вже доставлені до Києва.

Харків отримає три когенераційні установки потужністю по 4,3 МВт кожна, загальною вартістю 304,3 млн грн.

Армія рф вночі здійснила масову атаку на енергетику України: атаковані ТЕС07.02.26, 09:29 • 11034 перегляди

У Мінрозвитку додали, що найближчим часом установки будуть змонтовані на об’єктах критичної інфраструктури, де потреба у резервному живленні є першочерговою. Вони забезпечать додаткову потужність для перепідключення та стабільної роботи об’єктів, що постраждали внаслідок російських обстрілів, а також дозволять гарантувати надання базових послуг населенню.

Створення Національного фонду резерву мобільного та модульного енергетичного обладнання є частиною комплексної роботи держави з посилення енергетичної стійкості громад і підготовки до реагування на можливі кризові ситуації. Для цього Уряд ухвалив рішення про виділення 2,56 млрд гривень для закупівлі устаткування, резюмували у відомстві.

ISW: росія використала мораторій на удари по енергетиці для накопичення зброї та нових атак на Україну08.02.26, 07:15 • 4656 переглядiв

Антоніна Туманова

