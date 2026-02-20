10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський

$43.270.03
50.920.34
ukenru
07:56 • 5912 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 35538 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 67298 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 40899 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 68863 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 37259 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 55429 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 31787 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 27718 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 26856 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 39989 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 68863 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?

19 лютого, 11:28 • 55429 перегляди
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 55429 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли19 лютого, 11:15 • 50326 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 61298 перегляди
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo08:31 • 5686 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС06:37 • 12662 перегляди
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО06:27 • 11655 перегляди
MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого19 лютого, 21:12 • 19251 перегляди
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру19 лютого, 12:42 • 30097 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Президент Зеленський заявив, що 10 тисяч північнокорейських солдатів навчаються в росії протидіяти ракетам та дронам. Цей досвід вони можуть привезти додому, до Північної Кореї.

10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський

10 тисяч північнокорейських солдатів перебувають зараз на території росії, де навчаються гібридній війні, заявив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

10 тисяч північнокорейських солдатів зараз перебувають на території росії. Надзвичайно небезпечно, що вони здобувають знання про сучасну гібридну війну. Вони вчаться протидіяти ракетам, різним типам дронів, включно з дронами на оптоволокні, від FPV до далекобійних безпілотників

- зазначив Зеленський у витягу з інтерв'ю Kyodo News, що оприлюднив у соцмережах.

І додав: "Вони навчаються зараз на території росії, тому що ми відповідаємо на російські атаки. Тож у них є така можливість".

"Що вони зроблять із цими знаннями? Щонайменше вони привезуть цей досвід і знання додому, до Північної Кореї", - вказав Президент

Військові КНДР ведуть вогонь по Україні з курської області рф - ГУР04.02.26, 13:55 • 12917 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніСвіт
Війна в Україні
Північна Корея
Володимир Зеленський