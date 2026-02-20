10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський

10 тисяч північнокорейських солдатів перебувають зараз на території росії, де навчаються гібридній війні, заявив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

10 тисяч північнокорейських солдатів зараз перебувають на території росії. Надзвичайно небезпечно, що вони здобувають знання про сучасну гібридну війну. Вони вчаться протидіяти ракетам, різним типам дронів, включно з дронами на оптоволокні, від FPV до далекобійних безпілотників - зазначив Зеленський у витягу з інтерв'ю Kyodo News, що оприлюднив у соцмережах.

І додав: "Вони навчаються зараз на території росії, тому що ми відповідаємо на російські атаки. Тож у них є така можливість".

"Що вони зроблять із цими знаннями? Щонайменше вони привезуть цей досвід і знання додому, до Північної Кореї", - вказав Президент

