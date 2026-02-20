10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що 10 тисяч північнокорейських солдатів навчаються в росії протидіяти ракетам та дронам. Цей досвід вони можуть привезти додому, до Північної Кореї.
10 тисяч північнокорейських солдатів перебувають зараз на території росії, де навчаються гібридній війні, заявив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз перебувають на території росії. Надзвичайно небезпечно, що вони здобувають знання про сучасну гібридну війну. Вони вчаться протидіяти ракетам, різним типам дронів, включно з дронами на оптоволокні, від FPV до далекобійних безпілотників
І додав: "Вони навчаються зараз на території росії, тому що ми відповідаємо на російські атаки. Тож у них є така можливість".
"Що вони зроблять із цими знаннями? Щонайменше вони привезуть цей досвід і знання додому, до Північної Кореї", - вказав Президент
Військові КНДР ведуть вогонь по Україні з курської області рф - ГУР04.02.26, 13:55 • 12917 переглядiв