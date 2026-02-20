$43.290.03
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 24657 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 48140 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 28346 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 46431 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 29124 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 41111 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 29230 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 26934 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 26282 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 19459 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Популярнi новини
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС

Київ • УНН

 • 736 перегляди

Актор Ерік Дейн, відомий за ролями в серіалах "Ейфорія" та "Анатомія Грей", помер у віці 53 років після боротьби з БАС. Родина повідомила про його смерть у четвер, зазначивши, що актор провів останні дні в оточенні близьких.

Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС

Актор Ерік Дейн, відомий за ролями у серіалах "Ейфорія" (Euphoria) та "Анатомія Грей" (Grey’s Anatomy), помер у віці 53 років, пише УНН з посиланням на Deadline.

Деталі

Після того, як актору було поставлено діагноз БАС, про який він розповідав протягом останнього року, його родина оголосила про його смерть у четвер.

"З важким серцем ми повідомляємо, що Ерік Дейн помер у четвер вдень після мужньої боротьби з БАС, - йдеться в заяві, опублікованій у People. - Він провів свої останні дні в оточенні дорогих друзів, своєї відданої дружини та двох прекрасних дочок, Біллі та Джорджії, які були центром його світу".

Сім'я продовжила: "Протягом усієї своєї боротьби з БАС Ерік став пристрасним прихильником підвищення обізнаності та досліджень, сповненим рішучості змінити життя інших людей, які зіткнулися з тією ж проблемою. Його дуже не вистачатиме, і ми завжди будемо з любов'ю пам'ятати його. Ерік любив своїх шанувальників і назавжди вдячний за прояв любові та підтримки, яку він отримав. Сім'я просить дотримання конфіденційності в цей непростий час".

У квітні минулого року Дейн оголосив про свій діагноз, зазначивши, що він "може продовжувати працювати" і "з нетерпінням чекає на повернення" до своєї ролі Кела Джейкобса в 3-му сезоні серіалу "Ейфорія" на HBO, зйомки якого проходили минулого року.

Дейн продовжував працювати, попри хворобу, і привертав увагу до неї, знявшись в епізодичній ролі пацієнта з БАС у серіалі "Блискучі уми" (Brilliant Minds).

"Я прокидаюся щоранку і відразу ж розумію, що це відбувається, - сказав він у програмі "Good Morning America". - Це не сон. Я не думаю, що це кінець моєї історії. Я не відчуваю, що це кінець мого життя".

Дейн народився 9 листопада 1972 року у Сан-Франциско. Його дебют на екрані відбувся в 1991 році в епізоді серіалу "Врятовані дзвінком" (Saved by the Bell). 

Проривною роллю Дейна стала роль доктора Марка Макстімі Слоана в серіалі "Анатомія Грей", де він знімався з 2006 по 2012 рік.

У Дейна залишилися дружина, акторка Ребекка Гейхарт, та дві дочки.

Юлія Шрамко

