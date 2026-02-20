Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС

Актор Ерік Дейн, відомий за ролями у серіалах "Ейфорія" (Euphoria) та "Анатомія Грей" (Grey’s Anatomy), помер у віці 53 років, пише УНН з посиланням на Deadline.

Деталі

Після того, як актору було поставлено діагноз БАС, про який він розповідав протягом останнього року, його родина оголосила про його смерть у четвер.

"З важким серцем ми повідомляємо, що Ерік Дейн помер у четвер вдень після мужньої боротьби з БАС, - йдеться в заяві, опублікованій у People. - Він провів свої останні дні в оточенні дорогих друзів, своєї відданої дружини та двох прекрасних дочок, Біллі та Джорджії, які були центром його світу".

Сім'я продовжила: "Протягом усієї своєї боротьби з БАС Ерік став пристрасним прихильником підвищення обізнаності та досліджень, сповненим рішучості змінити життя інших людей, які зіткнулися з тією ж проблемою. Його дуже не вистачатиме, і ми завжди будемо з любов'ю пам'ятати його. Ерік любив своїх шанувальників і назавжди вдячний за прояв любові та підтримки, яку він отримав. Сім'я просить дотримання конфіденційності в цей непростий час".

У квітні минулого року Дейн оголосив про свій діагноз, зазначивши, що він "може продовжувати працювати" і "з нетерпінням чекає на повернення" до своєї ролі Кела Джейкобса в 3-му сезоні серіалу "Ейфорія" на HBO, зйомки якого проходили минулого року.

Дейн продовжував працювати, попри хворобу, і привертав увагу до неї, знявшись в епізодичній ролі пацієнта з БАС у серіалі "Блискучі уми" (Brilliant Minds).

"Я прокидаюся щоранку і відразу ж розумію, що це відбувається, - сказав він у програмі "Good Morning America". - Це не сон. Я не думаю, що це кінець моєї історії. Я не відчуваю, що це кінець мого життя".

Дейн народився 9 листопада 1972 року у Сан-Франциско. Його дебют на екрані відбувся в 1991 році в епізоді серіалу "Врятовані дзвінком" (Saved by the Bell).

Проривною роллю Дейна стала роль доктора Марка Макстімі Слоана в серіалі "Анатомія Грей", де він знімався з 2006 по 2012 рік.

У Дейна залишилися дружина, акторка Ребекка Гейхарт, та дві дочки.