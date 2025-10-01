Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візку
Американський актор Ерік Дейн, зірка серіалу "Ейфорія", був помічений в аеропорту Вашингтона в моторизованому інвалідному візку. Він закликав шанувальників "не втрачати віри" попри прогресування невиліковної хвороби БАС. Його дружина Ребека Гейгарт розповіла про вплив хвороби на їхніх дочок.
Американський актор, зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн не здається, попри свою боротьбу з БАС, повідомляє Page Six, пише УНН.
Деталі
Цього тижня актор був помічений у моторизованому інвалідному візку в аеропорту Вашингтона у США і поділився меседжем з папараці, який запитав його, що він хоче сказати своїм стурбованим шанувальникам.
"Не втрачай віри, чоловіче", - відповів Дейн неприродним голосом на кадрах, отриманих Daily Mail.
Зірка серіалу "Ейфорія" також відповів: "Дякую, брате", - коли йому сказали, що країна бажає йому всього найкращого.
Дейну, одягненого в чорну куртку, штани та білі кросівки Nike, допоміг покинути аеропорт помічник.
52-річний батько двох дітей намагається зберігати спокій, попри прогрес невиліковної хвороби, повідомило джерело.
"Він хоче насолоджуватися тим, що має зараз, тому що тепер усім серцем знає, що завтра не гарантовано", - сказав він.
"Він хоче жити і не хоче, щоб люди сумували за ним чи за нього, поки він бореться з цією страшною хворобою. Він просто хоче, щоб люди у його оточенні були поряд і максимально щасливі. Він завжди хоче оточувати себе позитивом - це головне, що рухає їм зараз", - додало джерело.
Дружина Дейна, Ребека Гейгарт, нещодавно розповіла про те, як хвороба вплинула на їхніх дочок: 15-річну Біллі та 13-річну Джорджію.
"Це просто несамовито, - сказала Гейгарт журналу People у коментарях, опублікованих у суботу. - Мої дівчатка дуже страждають, і ми просто намагаємось це пережити. Це важкий час".
"Нам допомагають професійні терапевти, і ми просто намагаємося зберегти надію і робимо це з гідністю, витонченістю та любов'ю", - продовжила вона.
Раніше цього місяця Дейн знявся в рекламному ролику організації "Я - БАС", покликаному прискорити дослідження цього нейродегенеративного захворювання.
Прогресування хвороби було помітно з уповільненої мови актора, який іноді невиразно вимовляв слова. Окрім того, його руки іноді неконтрольовано посмикувалися.
У червні Дейн сказав, що його "турбує" втрата рухливості ніг після того, як він повністю втратив рухливість правої руки під час розмови у програмі "Good Morning America".
Дейн поділився, що, на його думку, йому залишилося всього кілька місяців, перш ніж відмовить і ліва рука, і кисть.
"Це протвережує", - сказав він.
