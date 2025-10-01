Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візку

Американський актор, зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн не здається, попри свою боротьбу з БАС, повідомляє Page Six, пише УНН.

Деталі

Цього тижня актор був помічений у моторизованому інвалідному візку в аеропорту Вашингтона у США і поділився меседжем з папараці, який запитав його, що він хоче сказати своїм стурбованим шанувальникам.

"Не втрачай віри, чоловіче", - відповів Дейн неприродним голосом на кадрах, отриманих Daily Mail.

Зірка серіалу "Ейфорія" також відповів: "Дякую, брате", - коли йому сказали, що країна бажає йому всього найкращого.

Дейну, одягненого в чорну куртку, штани та білі кросівки Nike, допоміг покинути аеропорт помічник.

52-річний батько двох дітей намагається зберігати спокій, попри прогрес невиліковної хвороби, повідомило джерело.

"Він хоче насолоджуватися тим, що має зараз, тому що тепер усім серцем знає, що завтра не гарантовано", - сказав він.

"Він хоче жити і не хоче, щоб люди сумували за ним чи за нього, поки він бореться з цією страшною хворобою. Він просто хоче, щоб люди у його оточенні були поряд і максимально щасливі. Він завжди хоче оточувати себе позитивом - це головне, що рухає їм зараз", - додало джерело.

Зірка "Ейфорії" Ерік Дейн вперше пройшовся червоною доріжкою після постановки діагнозу БАС - Variety

Дружина Дейна, Ребека Гейгарт, нещодавно розповіла про те, як хвороба вплинула на їхніх дочок: 15-річну Біллі та 13-річну Джорджію.

"Це просто несамовито, - сказала Гейгарт журналу People у коментарях, опублікованих у суботу. - Мої дівчатка дуже страждають, і ми просто намагаємось це пережити. Це важкий час".

"Нам допомагають професійні терапевти, і ми просто намагаємося зберегти надію і робимо це з гідністю, витонченістю та любов'ю", - продовжила вона.

Раніше цього місяця Дейн знявся в рекламному ролику організації "Я - БАС", покликаному прискорити дослідження цього нейродегенеративного захворювання.

Прогресування хвороби було помітно з уповільненої мови актора, який іноді невиразно вимовляв слова. Окрім того, його руки іноді неконтрольовано посмикувалися.

У червні Дейн сказав, що його "турбує" втрата рухливості ніг після того, як він повністю втратив рухливість правої руки під час розмови у програмі "Good Morning America".

Дейн поділився, що, на його думку, йому залишилося всього кілька місяців, перш ніж відмовить і ліва рука, і кисть.

"Це протвережує", - сказав він.

