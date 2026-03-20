Ядерная установка "Источник нейтронов" в Харькове три дня работала от генераторов - МАГАТЭ

Из-за российских ударов по украинской энергетике ядерная установка "Источник нейтронов" в Харькове 3 дня работала от генераторов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины сообщила МАГАТЭ, что в ночь с 11 на 12 марта в результате атак, направленных на подстанцию вблизи подкритической установки-источника нейтронов в Харьковском институте физики и технологий и ее уничтожения, подстанция была отключена от электросети до 13 марта. Во время этого отключения объект обеспечивался электроэнергией от аварийных дизель-генераторов - заявили в МАГАТЭ.

Кроме того, в начале марта 2026 года оккупированная россиянами Запорожская АЭС в течение нескольких часов работала исключительно на недавно отремонтированной резервной линии электропередачи после проведения планового технического обслуживания.

На Южноукраинской (Николаевской) АЭС 18 марта был обнаружен беспилотный летательный аппарат. Также группа МАГАТЭ на Чернобыльской АЭС сообщила, что 14 марта объект был отключен от киевской линии электропередачи напряжением 750 кВ почти на 24 часа.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отправило в Украину очередную партию энергетического оборудования, которое поможет восстановить энергосистему страны после российских атак. Часть оборудования поступила на баланс АО "Николаевоблэнерго".