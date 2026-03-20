На 98-му році помер патріарх Філарет

Київ • УНН

 • 19770 перегляди

На 98-му році життя завершився земний шлях Святійшого Патріарха Філарета. Вірян закликають молитися за упокій душі та пам'ятати настанови про єдність.

На 98-му році помер патріарх Філарет

Патріарх Філарет, який очолював Українську православну церкву Київського патріархату, помер на 98-му році життя після тривалого служіння, повідомив у п'ятницю, 20 березня, очільник ПЦУ митрополит Епіфаній, пише УНН.

Сьогодні глибокий сум і жаль у моєму серці, як і в серцях багатьох українців, бо нині завершився земний шлях Святійшого Патріарха Філарета

- написав Епіфаній у соцмережах.

"Закликаю всеукраїнську паству підносити сердечні молитви за упокій душі новопреставленого Патріарха Філарета, який сьогодні відійшов до Господа. Просімо у Всевишнього прийняти його у Своєму Небесному Царстві. Сердечні співчуття рідним спочилого владики!" - зазначив очільник ПЦУ.

Епіфаній вказав, що "ми завжди пам’ятатимемо настанови Патріарха Філарета про важливість підтримання єдності Української Церкви навколо Київського Престолу". "Пам'ятатимемо і виконуватимемо також його уроки й настанови про важливість соборності, про смирення перед волею Божою і волею повноти Церкви, про віддане служіння Богу, Церкві Христовій та українському народу", - зазначив він.

Серце Патріарха Філарета зупинилося на 98-му році життя. Але молитва та пам’ять про нього залишаться в помісній автокефальній Українській Православній Церкві довіку. Нехай світлою і вічною буде пам’ять новопреставленого Патріарха, а душа його нехай радіє на небесах тим плодам, які його добра праця тут, на землі, дала і буде давати! Царство Небесне, вічна пам’ять і вічний спокій спочилому Патріарху Філарету!

- наголосив Епіфаній.

Нагадаємо

Раніше патріарха Філарета госпіталізували до лікарні через загострення хронічних недуг.

Довідково

Філарет - одна з найвідоміших і найвпливовіших постатей в історії українського православ’я, а його церковна діяльність охоплює кілька десятиліть. Упродовж багатьох років Філарет очолював Українську православну церкву Київського патріархату та залишався її ключовим духовним і адміністративним лідером. Саме з його ім’ям упродовж тривалого часу пов’язували боротьбу за окремий статус української церкви та її незалежність від москви. 

Після Об’єднавчого собору та створення Православної церкви України нова церковна структура отримала томос про автокефалію від Вселенського патріарха Варфоломія. Після цього Філарет дістав титул Почесного патріарха. 

Водночас його роль у церковному житті після створення ПЦУ не раз ставала предметом окремих дискусій і публічних суперечок, однак у публічному просторі його й надалі пов’язують із багаторічною історією Київського патріархату та процесом становлення незалежної української церкви. 

Юлія Шрамко

СуспільствоКультура