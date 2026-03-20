На 98-м году умер патриарх Филарет

Киев • УНН

 • 5488 просмотра

На 98-м году жизни завершился земной путь Святейшего Патриарха Филарета. Верующих призывают молиться за упокой души и помнить наставления о единстве.

Патриарх Филарет, возглавлявший Украинскую православную церковь Киевского патриархата, скончался на 98-м году жизни после длительного служения, сообщил в пятницу, 20 марта, глава ПЦУ митрополит Епифаний, пишет УНН.

Сегодня глубокая скорбь и сожаление в моем сердце, как и в сердцах многих украинцев, ибо ныне завершился земной путь Святейшего Патриарха Филарета

- написал Епифаний в соцсетях.

"Призываю всеукраинскую паству возносить сердечные молитвы за упокой души новопреставленного Патриарха Филарета, который сегодня отошел ко Господу. Просим у Всевышнего принять его в Своем Небесном Царстве. Сердечные соболезнования родным почившего владыки!" - отметил глава ПЦУ.

Епифаний указал, что "мы всегда будем помнить наставления Патриарха Филарета о важности поддержания единства Украинской Церкви вокруг Киевского Престола". "Будем помнить и выполнять также его уроки и наставления о важности соборности, о смирении перед волей Божией и волей полноты Церкви, о преданном служении Богу, Церкви Христовой и украинскому народу", - отметил он.

Сердце Патриарха Филарета остановилось на 98-м году жизни. Но молитва и память о нем останутся в поместной автокефальной Украинской Православной Церкви вовек. Пусть светлой и вечной будет память новопреставленного Патриарха, а душа его пусть радуется на небесах тем плодам, которые его добрый труд здесь, на земле, дал и будет давать! Царство Небесное, вечная память и вечный покой почившему Патриарху Филарету!

- подчеркнул Епифаний.

Напомним

Ранее патриарха Филарета госпитализировали в больницу из-за обострения хронических недугов.

Справка

Филарет - одна из самых известных и влиятельных фигур в истории украинского православия, а его церковная деятельность охватывает несколько десятилетий. На протяжении многих лет Филарет возглавлял Украинскую православную церковь Киевского патриархата и оставался ее ключевым духовным и административным лидером. Именно с его именем на протяжении длительного времени связывали борьбу за отдельный статус украинской церкви и ее независимость от москвы.

После Объединительного собора и создания Православной церкви Украины новая церковная структура получила томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея. После этого Филарет получил титул Почетного патриарха.

В то же время его роль в церковной жизни после создания ПЦУ не раз становилась предметом отдельных дискуссий и публичных споров, однако в публичном пространстве его и в дальнейшем связывают с многолетней историей Киевского патриархата и процессом становления независимой украинской церкви.

Юлия Шрамко

ОбществоКультура