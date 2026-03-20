На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський

Наразі вже 228 українських експертів залучено на Близькому Сході, заявив Президент України Володимир Зеленський журналістам, передає УНН.

Уже не 210, а 228 наших експертів там знаходяться - у Катарі, в ОАЕ, Саудівській Аравії, працюємо також з Кувейтом. Деталі не буду розголошувати, ми працюємо. Ми на місці - сказав Зеленський.

"Хочу сказати, що місцеві фахівці ППО достатньо на високому рівні, до речі, але вони працюють з балістикою більше, а ось що стосується малої ППО, як працювати проти масованих ударів "шахедів", окрім нашого, я думаю, ні у кого такого досвіду немає", - зазначив Президент.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров доповів Президенту Володимиру Зеленському щодо роботи українських команд в країнах Близького Сходу.

