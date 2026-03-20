На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський
Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський
Ексклюзив
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
СБС знищили FPV-дроном російський Ка-52 на Донеччині - "Мадяр" показав відеоVideo
Ексклюзив
Компанії не поспішають приєднуватись до Defence City через недосконалість законодавства - юрист
На 98-му році помер патріарх Філарет
В Україні починає діяти кешбек на пальне - що треба знати
ПДВ для ФОП, посилки і цифрові платформи. Мінфін представив єдиний податковий законопроєкт
“Пісні без душі? Співак JULIK різко висловився про штучний інтелект у музиціPhoto
У ЄС вітають обіцянку Зеленського відновити "Дружбу" за шість тижнів
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський

Київ • УНН

Українські фахівці діляться досвідом боротьби з шахедами в Катарі, ОАЕ та Саудівській Аравії. Кількість залучених експертів зросла до 228 осіб.

Наразі вже 228 українських експертів залучено на Близькому Сході, заявив Президент України Володимир Зеленський журналістам, передає УНН.

Уже не 210, а 228 наших експертів там знаходяться - у Катарі, в ОАЕ, Саудівській Аравії, працюємо також з Кувейтом. Деталі не буду розголошувати, ми працюємо. Ми на місці

- сказав Зеленський.

"Хочу сказати, що місцеві фахівці ППО достатньо на високому рівні, до речі, але вони працюють з балістикою більше, а ось що стосується малої ППО, як працювати проти масованих ударів "шахедів", окрім нашого, я думаю, ні у кого такого досвіду немає", - зазначив Президент.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров доповів Президенту Володимиру Зеленському щодо роботи українських команд в країнах Близького Сходу.

Україна працює із 5 країнами щодо протидії "шахедам", є й запити від американської сторони - Зеленський отримав звіт Умєрова з поїздки на Близький Схід20.03.26, 13:27 • 2754 перегляди

