На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський
Київ • УНН
Українські фахівці діляться досвідом боротьби з шахедами в Катарі, ОАЕ та Саудівській Аравії. Кількість залучених експертів зросла до 228 осіб.
Наразі вже 228 українських експертів залучено на Близькому Сході, заявив Президент України Володимир Зеленський журналістам, передає УНН.
Уже не 210, а 228 наших експертів там знаходяться - у Катарі, в ОАЕ, Саудівській Аравії, працюємо також з Кувейтом. Деталі не буду розголошувати, ми працюємо. Ми на місці
"Хочу сказати, що місцеві фахівці ППО достатньо на високому рівні, до речі, але вони працюють з балістикою більше, а ось що стосується малої ППО, як працювати проти масованих ударів "шахедів", окрім нашого, я думаю, ні у кого такого досвіду немає", - зазначив Президент.
Нагадаємо
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров доповів Президенту Володимиру Зеленському щодо роботи українських команд в країнах Близького Сходу.
