Україна працює над перехопленням БПЛА в країнах Затоки - Умєров доповів про результати

Київ • УНН

 • 4738 перегляди

Рустем Умєров доповів про роботу українських команд у країнах Затоки для захисту неба. Фахівці впроваджують технології протидії повітряним загрозам.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров доповів Президенту Володимиру Зеленському щодо роботи українських команд в країнах Близького Сходу. Про це він повідомив в Telegram, передає УНН.

Деталі

Умєров заявив, що впродовж останнього тижня він відвідав ОАЕ, Саудівську Аравію, Катар, Кувейт та Йорданію. За цей час він провів зустрічі з керівництвом держав і профільними структурами. Паралельно працюють українські військові фахівці за координацією РНБО в кожній з країн, додав Умєров.

Робота зосереджена на двох напрямах. Перший - застосування українських технологій для протидії повітряним загрозам, зокрема атакам БПЛА. Другий - консультації з партнерами щодо оцінки безпекової ситуації та підготовки практичних рішень захисту неба з урахуванням українського досвіду

- заявив він.

Крім того, за словами Умєрова, у країнах Затоки розгорнуті підрозділи перехоплення для захисту цивільної та критичної інфраструктури. Також Україна працює над розширенням зон прикриття.

Наші команди провели експертну оцінку захисту об’єктів критичної інфраструктури та напрацювали конкретні рішення. Надаються також експертні рекомендації щодо підвищення ефективності окремих засобів протиповітряної оборони. Окремо визначили подальші кроки розвитку довгострокової співпраці у сфері безпеки з кожною з цих країн

- зазначив Умєров.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про звіт секретаря РНБО Рустема Умєрова щодо поїздки на Близький Схід, вказавши, що Україна працює із 5 країнами щодо протидії "шахедам".

Євген Устименко

