Украина работает над перехватом БПЛА в странах Залива - Умеров доложил о результатах

"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
СБС уничтожили FPV-дроном российский Ка-52 в Донецкой области - "Мадьяр" показал видео
Компании не спешат присоединяться к Defence City из-за несовершенства законодательства - юрист
На 98-м году умер патриарх Филарет
В Украине начинает действовать кешбэк на топливо - что нужно знать
НДС для ФЛП, посылки и цифровые платформы. Минфин представил единый налоговый законопроект
«Песни без души? Певец JULIK резко высказался об искусственном интеллекте в музыке
В ЕС приветствуют обещание Зеленского восстановить "Дружбу" за шесть недель
США экстренно перебрасывают тысячи морпехов и десантные корабли для высадки в Иране - СМИ
В Париже вручили подозрение и допросили экс-нардепа Жеваго - Генпрокурор Кравченко
Популярные новости
900 голов за карьеру: Месси опережает Роналду по "скорострельности"Video20 марта, 03:32 • 14295 просмотра
Украина все больше ухудшает как наступательные, так и оборонительные возможности россиян - ISW20 марта, 04:03 • 11642 просмотра
Клиника Odrex атакует свободу слова и пытается через суд "закрыть рот" журналистам09:24 • 19592 просмотра
Ядерная установка "Источник нейтронов" в Харькове три дня работала от генераторов - МАГАТЭ09:34 • 11103 просмотра
BTS выпустили новый альбом после четырехлетнего перерыва и готовят грандиозное шоу в СеулеVideo09:59 • 11482 просмотра
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
Эксклюзив
13:16 • 686 просмотра
Когда зацветут сакуры в Ужгороде и что еще стоит посмотреть в городеPhoto12:40 • 4486 просмотра
Клиника Odrex атакует свободу слова и пытается через суд "закрыть рот" журналистам09:24 • 19890 просмотра
Когда наступит весеннее равноденствие в 2026 году – традиции и верования19 марта, 13:10 • 43397 просмотра
Репутационное харакири Odrex, или как клиника рекламирует врача, которого судят за медицинскую халатность19 марта, 11:17 • 45714 просмотра
Украина работает над перехватом БПЛА в странах Залива - Умеров доложил о результатах

Киев • УНН

 • 1754 просмотра

Рустем Умеров доложил о работе украинских команд в странах Залива по защите неба. Специалисты внедряют технологии противодействия воздушным угрозам.

Украина работает над перехватом БПЛА в странах Залива - Умеров доложил о результатах
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров доложил Президенту Владимиру Зеленскому о работе украинских команд в странах Ближнего Востока. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Умеров заявил, что в течение последней недели он посетил ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт и Иорданию. За это время он провел встречи с руководством государств и профильными структурами. Параллельно работают украинские военные специалисты по координации СНБО в каждой из стран, добавил Умеров.

Работа сосредоточена на двух направлениях. Первое - применение украинских технологий для противодействия воздушным угрозам, в частности атакам БПЛА. Второе - консультации с партнерами по оценке ситуации безопасности и подготовке практических решений защиты неба с учетом украинского опыта

- заявил он.

Кроме того, по словам Умерова, в странах Залива развернуты подразделения перехвата для защиты гражданской и критической инфраструктуры. Также Украина работает над расширением зон прикрытия.

Наши команды провели экспертную оценку защиты объектов критической инфраструктуры и наработали конкретные решения. Предоставляются также экспертные рекомендации по повышению эффективности отдельных средств противовоздушной обороны. Отдельно определены дальнейшие шаги развития долгосрочного сотрудничества в сфере безопасности с каждой из этих стран

- отметил Умеров.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отчете секретаря СНБО Рустема Умерова о поездке на Ближний Восток, указав, что Украина работает с 5 странами по противодействию "шахедам".

