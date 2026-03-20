Украина работает над перехватом БПЛА в странах Залива - Умеров доложил о результатах

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров доложил Президенту Владимиру Зеленскому о работе украинских команд в странах Ближнего Востока. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Умеров заявил, что в течение последней недели он посетил ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт и Иорданию. За это время он провел встречи с руководством государств и профильными структурами. Параллельно работают украинские военные специалисты по координации СНБО в каждой из стран, добавил Умеров.

Работа сосредоточена на двух направлениях. Первое - применение украинских технологий для противодействия воздушным угрозам, в частности атакам БПЛА. Второе - консультации с партнерами по оценке ситуации безопасности и подготовке практических решений защиты неба с учетом украинского опыта - заявил он.

Кроме того, по словам Умерова, в странах Залива развернуты подразделения перехвата для защиты гражданской и критической инфраструктуры. Также Украина работает над расширением зон прикрытия.

Наши команды провели экспертную оценку защиты объектов критической инфраструктуры и наработали конкретные решения. Предоставляются также экспертные рекомендации по повышению эффективности отдельных средств противовоздушной обороны. Отдельно определены дальнейшие шаги развития долгосрочного сотрудничества в сфере безопасности с каждой из этих стран - отметил Умеров.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отчете секретаря СНБО Рустема Умерова о поездке на Ближний Восток, указав, что Украина работает с 5 странами по противодействию "шахедам".